Mặc quần áo màu gì tránh muỗi đốt, an toàn khi đi bơi hay ra nắng?

Vậy, bạn nên chọn màu sắc đồ bơi và các trang phục khác như thế nào từ góc độ thực tiễn và an toàn?

Màu sắc đồ bơi có thể đóng vai trò bảo vệ và cảnh báo.

Màu sắc áo tắm

Một tổ chức vừa tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tác động của màu sắc áó tắm cũng như các phụ kiện khi đi bơi đến sự an toàn. Thí nghiệm quan sát khả năng nhìn thấy của các loại đồ bơi có màu sắc khác nhau trên mặt nước tĩnh lặng và gợn sóng ở các bể bơi trong nhà và hồ ngoài trời.

Kết quả cho thấy, màu huỳnh quang có độ tương phản mạnh là màu đồ bơi tốt nhất. Màu sắc này giúp các nhân viên giám sát bể bơi dễ dàng nhận biết được tình trạng của người đang bơi trong bể

Ngược lại, màu trắng, xanh nhạt và đen không được khuyến khích sử dụng cho áo tắm. Những màu này rất khó nhận biết khi ở dưới nước và dễ bị lẫn vào môi trường xung quanh.

Màu sắc của trang phục áo tắm khi ở dưới nước.

Mặc trang phục màu gì để chống nắng?

Khi mùa hè nóng bức đến, mọi người nên cẩn thận hơn để tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đối phó với cái nắng gay gắt, nhiều người thường có xu hướng chọn quần áo sáng màu vì cảm thấy chúng mát mẻ hơn.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhiều tia cực tím sẽ xuyên qua vải và tiếp xúc với da. Ngược lại, quần áo tối màu hấp thụ hầu hết các tia cực tím, làm giảm đáng kể lượng tia cực tím tiếp xúc với bề mặt da.

Thực tế, các loại trang phục màu đen, xanh navy có khả năng chống nắng tốt hơn. Tuy nhiên, khi hấp thụ một lượng lớn tia cực tím, chúng bị nóng lên và gây cho người mặc cảm giác bí bách. Do đó, nhiều người có cảm giác khó chịu khi trang phục tối màu khi ra ngoài trời nắng.

Trang phục màu tối có tác dụng chống nắng tốt hơn.

Một số loại quần áo thể thao hiện nay sử dụng vải chống tia UV chuyên dụng. Các loại vải này trải qua quá trình xử lý chống tia UV chuyên biệt để cung cấp khả năng chống tia UV hiệu quả. Trong trường hợp này, màu sắc của quần áo không phải là yếu tố chính trong việc chống tia UV. Do đó, mọi người có thể chọn quần áo thể thao màu sáng để đạt được hiệu quả chống nắng mà không gây cảm giác bí bách.

Mặc trang phục màu gì để chống muỗi?

Vào mùa hè, số lượng muỗi tăng đột biến, đặc biệt là vào ban đêm, khiến chúng trở thành mối phiền toái chính đối với nhiều người khi đi dạo hoặc tập thể dục ngoài trời. Muỗi bị thu hút bởi bóng tối, vì vậy mặc quần áo tối màu (như đen hoặc đỏ sẫm) sẽ làm tăng khả năng bị muỗi đốt, trong khi quần áo sáng màu (như trắng hoặc vàng nhạt) có thể làm giảm khả năng bị muỗi đốt.

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều này. Vào năm 2022, nhóm chuyên gia tại Đại học Washington, Mỹ xây dựng một buồng thử nghiệm và lấp đầy bằng không khí được lọc thông thường và muỗi. Sau đó, họ bơm khí CO2 - hơi thở người vào và ghi lại phản ứng của muỗi với các vật thể có màu được đặt trong buồng thử nghiệm.

Muỗi tìm con mồi để hút máu thông qua hơi thở. Sau khi bắt được hơi thở lạ, muỗi sẽ quét xung quanh để tìm con mồi qua một số màu nhất định gồm: đỏ, cam, đen, lục lam. Ngược lại, người mặc quần áo màu xanh lam, trắng và tím ít khả năng bị nó tấn công.

Mặc trang phục màu đỏ tăng khả năng bị muỗi tấn công.

Ngày nay, các loại thuốc xịt chống muỗi cầm tay và kem chống côn trùng cũng có thể được sử dụng để phòng chống muỗi ngoài trời. Việc lựa chọn trang phục thể thao phù hợp khi sử dụng các sản phẩm chống muỗi chuyên nghiệp này có thể nâng cao hiệu quả phòng chống muỗi.