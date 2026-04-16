Lý do Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh sau gần 10 năm 'ở ẩn'

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án đánh dấu sự trở lại của ngôi sao võ thuật Johnny Trí Nguyễn sau gần thập kỷ vắng bóng. Trong dự án huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, anh không chỉ hóa thân vào vai Hữu tướng quân mà còn đảm đương trọng trách chỉ đạo võ thuật.

Nói về lý do trở lại điện ảnh, tài tử 52 tuổi thừa nhận, ý nghĩa và quy mô của bộ phim chính là mồi lửa giúp anh tìm lại đam mê nghệ thuật sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

"Tôi cảm thấy hứng thú với kịch bản giàu chất sử thi, kết hợp yếu tố chiến tranh, tình cảm. Trước đây, tôi cảm thấy không có dự án nào đủ sức hấp dẫn. Song khi tìm được dự án với kịch bản rộng và sâu, hứa hẹn giúp người xem thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử, tôi như tìm được hứng khởi của gần 10 năm trước. Đó là lý do anh quyết định trở lại trong dự án hoành tráng này", anh cho biết.

Nói về khoảng thời gian "ở ẩn", Johnny Trí Nguyễn cho biết anh không hề nhàn rỗi. Thay vì ánh đèn sân khấu, anh chọn gắn bó với lò võ Liên Phong tại Nhà Bè, TP.HCM và dồn tâm huyết cho các giải đấu cũng như hoạt động cộng đồng.

"Tôi không còn bận tâm đến thu nhập vì nhu cầu sống cá nhân rất thấp. Những năm qua, tôi chủ yếu dùng nguồn lực tài chính sẵn có để hỗ trợ các hoạt động phát triển văn hóa, lan tỏa giá trị tốt đẹp cho mọi người", anh thừa nhận.

Chia sẻ thêm về dự án, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết đoàn phim hơn 200 người đã làm việc liên tục trong suốt 83 ngày đêm ở Ninh Bình, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết.

Đạo diễn cũng tiết lộ làm phim lịch sử rất khó. Để tái hiện thời nhà Đinh một cách chân thực nhất, anh đã làm việc với nhiều nhà sử học để thu thập chất liệu.

"Do tư liệu không nhiều, ngoài một số di tích như kinh đô xưa, vài viên gạch, viên ngói được khai quật...nên chúng tôi rất khó hình dung về thời kỳ đó. Điều đó buộc ê kíp phải sáng tạo, cố gắng xây dựng mọi thứ hợp lý nhất có thể", anh cho biết thêm.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh lấy cảm hứng từ một trong vô vàn truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Phim mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế và về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao.

Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi bật như NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn..., dự kiến khởi chiếu vào dịp lễ 2/9 năm nay.