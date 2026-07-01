Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng từ hôm nay

(VTC News) -

Theo Nghị định 161/2026 của Chính phủ, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với mức áp dụng trước đó).

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Mức lương cơ sở mới áp dụng với những người làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ được nhà nước giao ở Trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Chính phủ quy định 9 nhóm hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới:

STT Nhóm hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới 1 Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức 2 Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức 3 Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định của Chính phủ thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 4 Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 126/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 5 Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam 6 Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân 7 Người làm việc trong tổ chức cơ yếu 8 Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an Nhân dân 9 Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố

Ngoài hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố, 7 nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương.

Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.

Tăng 8% lương hưu và trợ cấp

Cũng có hiệu lực từ ngày 1/7, Nghị định 162/2026 của Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với tất cả các nhóm thụ hưởng.

Nhóm này gồm: người hưởng lương hưu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; cùng một số nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác.

Nghị định nêu rõ, nhóm người nghỉ hưu trước năm 1/1/1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Cụ thể là tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.500.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.500.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.