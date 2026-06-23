Công đoàn đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng từ 2027

(VTC News) -

Tại phiên họp thứ nhất bàn về mức lương tối thiểu năm 2027 của Hội đồng Tiền lương quốc gia chiều 23/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

Phương án 1 là tăng 9,8% (tương ứng tăng 360.000 đồng đến 520.000 đồng). Phương án 2 là tăng 8,5% (tương ứng tăng 315.000 đến 450.000 đồng).

Vùng Lương tối thiểu vùng đang áp dụng (đồng) Mức tăng với phương án 9,8% (đồng) Mức tăng với phương án 8,5% (đồng) I 5.310.000 520.380 451.350 II 4.730.000 463.540 402.050 III 4.140.000 405.720 351.900 IV 3.700.000 362.600 314.500

Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Trưởng Ban quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp nói sẽ mở rộng sản xuất. Số còn lại ở tình trạng cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Trưởng Ban quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Theo bà Hà, lao động trong khu vực chính thức chọn làm công việc có thu nhập trả lương theo giờ cao hơn. Các khu vực xây dựng, dịch vụ có mức lương trả thực tế cho người lao động khá cao. "Thực tế, lương tối thiểu hiện nay đang lạc hậu so với tình hình thực tế", bà Hà nhận định.

Đại diện Công đoàn thông tin thêm, nếu mức độ tăng trưởng GDP như năm 2025 và các yếu tố khác tác động thì việc tăng lương tối thiểu 7,2% từ 1/1/2026 là thấp so với thực tế. Vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu nêu trên.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng thuận với nhận định cần thiết phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu, với tỷ lệ tăng phù hợp.

Về dự kiến thời điểm tăng lương tối thiểu, ông Phòng cho rằng tăng lương từ ngày 1/1/2027 sẽ hơi gấp, không đủ thời gian thích ứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Do vậy, đại diện phía người sử dụng lao động đưa ra mong muốn thời điểm điều chỉnh sẽ là ngày 1/7/2027.

"Hiện VCCI đang thăm dò, chưa đề xuất mức điều chỉnh cụ thể", ông Phòng nói và cho biết thêm trong phiên họp này, các bên đang trình bày những nội dung như điều kiện cần thiết và thống nhất điều chỉnh tiền lương tối thiểu ở mức độ phù hợp.