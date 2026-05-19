Con trai nhà sáng lập đế chế thời trang Mango bị bắt với cáo buộc sát hại cha

Isak Andic qua đời vào tháng 12/2024 trong một chuyến leo núi tại dãy Montserrat ở vùng Catalonia. Theo lời kể ban đầu của con trai ông, Jonathan Andic, cha anh trượt chân trên một lối mòn và rơi khoảng 150 mét xuống vực khi hai người đang đi bộ gần khu hang động Salnitre ở Collbató, Barcelona.

Ban đầu, các nhà điều tra cho rằng đây là vụ tai nạn leo núi thương tâm. Tuy nhiên, những điểm mâu thuẫn trong lời khai của Jonathan Andic cùng các bằng chứng khác khiến giới chức tiếp tục mở rộng điều tra. Jonathan Andic hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Mango.

Cụ thể, theo lời khai, hai cha con đang đi dọc theo tuyến đường Les Feixades - con đường nối hang động Salnitre ở Collbató với tu viện Montserrat - thì bi kịch xảy ra.

MangoIsak Andic, chủ sở hữu Mango, và con trai Jonathan Andic.

Các điều tra viên mô tả đây là “một cung đường không đặc biệt nguy hiểm”.

Trên đường quay trở lại, chỉ cách bãi đỗ xe dưới chân tu viện Montserrat vài mét, Jonathan khai rằng anh nghe thấy tiếng đá rơi phía sau mình. Khi đó anh đang đi phía trước, nhưng quay lại thì thấy cha mình rơi khỏi vách đá tại một đoạn không có rào chắn. Isak qua đời tại chỗ.

Ban đầu, cảnh sát nhận định vụ rơi dẫn đến tử vong là một tai nạn. Tuy nhiên, sau đó họ thay đổi hướng điều tra do xuất hiện “những lời khai mâu thuẫn” và “nhiều điểm chưa rõ ràng” trong hai bản tường trình của Jonathan về sự việc.

Theo truyền thông, Jonathan từng nói với cảnh sát rằng anh đỗ xe ở một vị trí, trong khi thực tế xe lại ở nơi khác; đồng thời khai rằng mình không chụp ảnh hiện trường dù thực tế có chụp.

Lực lượng cảnh sát khu vực Mossos d’Esquadra đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tham khảo lời khai của bạn đời ông Isak là nữ golfer Estefania Knuth. Bà mô tả mối quan hệ giữa hai cha con là căng thẳng.

Vào tháng 1 năm ngoái, Jonathan bị cảnh sát thẩm vấn hơn ba giờ đồng hồ về hoàn cảnh dẫn đến vụ việc. Khi đó, cảnh sát cũng lấy lời khai tài xế riêng của Isak và một sỹ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Ngoài Jonathan, Isak còn có hai con gái là Judith và Sarah. Ông cùng em trai Nahman sáng lập Mango vào năm 1984.

Tính đến tháng 3/2024, Mango có hơn 14.000 nhân viên làm việc tại hơn 2.700 cửa hàng ở hơn 110 quốc gia, trong đó có 45 cửa hàng tại Anh.

Jonathan Andic dự kiến sẽ ra trình diện trước thẩm phán tại Martorell trong vài giờ tới.

Isak Andic sinh năm 1953 tại Istanbul trong một gia đình Do Thái Sephardic. Ông chuyển đến Catalonia năm 14 tuổi. Ba năm sau, ông bắt đầu bán quần áo và giày dép tại các khu chợ đường phố, trước khi mở các cửa hàng thời trang và đặt nền móng cho đế chế kinh doanh dệt may lớn của Tây Ban Nha. Mango sau đó vươn ra quốc tế và cạnh tranh với các thương hiệu Tây Ban Nha nổi tiếng khác như Zara.