Khoảnh khắc hoa hậu Philippines bị bắt cóc, sát hại dã man khi đang đi mua sắm

(VTC News) -

Hình ảnh CCTV ghi lại Acquene Arradaza bị bắt lên xe ô tô (góc trên bên phải). (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, Acquene Arradaza, 35 tuổi, hoa hậu thị trấn Matag-ob, Philippines, bị ba người đàn ông có vũ trang bắt cóc khi đang mua sắm tại thành phố Ormoc vào ngày 31/7.

Các hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một chiếc Toyota Wigo màu đen biển số 1799 đã tấp vào lề đường trước khi ba người đàn ông xông ra và dùng vũ lực ép cô gái vào trong xe.

Các nghi phạm sau đó nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, di chuyển theo hướng Kananga, Leyte.

Tờ Manila Times đưa tin, ngay sau vụ bắt cóc, chiếc xe này cũng được nhìn thấy đang hướng về thành phố Tacloban.

Arradaza từng chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Matag-ob tại thị trấn Matag-ob.

Cảnh sát tin rằng sau đó Acquene đã bị sát hại, trói chặt và buộc đá trước khi những kẻ bắt cóc vứt xác cô xuống biển.

Các nhà điều tra nhận được thông tin cô mất tích vào ngày 4/8, cùng ngày một nhóm ngư dân địa phương phát hiện thi thể đang phân hủy của cô trôi dạt trên mặt nước ngoài khơi bờ biển làng Barangay 99 Diit.

Acquene được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị bịt miệng và bịt mắt. Tay chân cô bị trói chặt và cổ bị trói bằng một ổ khóa xe đạp.

Cảnh sát cho biết khuôn mặt cô bị che phủ bằng vải đen và quấn băng keo. Thi thể cô cũng bị trói vào hai bao tải được dùng để kéo cô xuống đáy biển.

Các nhà điều tra nhận được thông tin cô mất tích vào ngày 4/8, cùng ngày một nhóm ngư dân địa phương phát hiện thi thể.

Người đàn ông bí ẩn

Nhiều tình tiết khó hiểu được tiết lộ xung quanh vụ án, trong đó có việc người nhà nạn nhân báo cáo mất tích quá muộn.

Chị gái của Acquene Arradaza, Patricia Arradaza, chỉ trình báo việc em gái mất tích vào khoảng 8 giờ sáng 4/8, cùng ngày phát hiện thi thể.

Patricia cũng tiết lộ rằng hoa hậu này đã nói chuyện với một người đàn ông tên là Pay-ap Drilon vào cùng buổi sáng hôm cô bị bắt cóc (31/7). Chưa rõ người đàn ông này có liên quan gì đến vụ việc hay không. i.

Mẹ của Acquene, Vilma Arradaza, hiện đang vận động đòi công lý cho con gái và kêu gọi các chính trị gia Philippines hỗ trợ vụ án của con gái bà.

Các quan chức cho biết Acquene có thể đã được cứu nếu những người thân của cô trình báo mất tích sớm hơn. Gia đình Acquene xác nhận danh tính của cô thông qua hình xăm trên lưng.

Cảnh sát hiện đang nỗ lực truy tìm các nghi phạm và điều tra động cơ của vụ việc. Họ cho rằng dường như đây là một "cuộc tấn công có chủ đích và có kế hoạch".