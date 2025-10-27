CSGT TP.HCM cảnh báo tái diễn nạn rải đinh trên quốc lộ 1K

(VTC News) -

Ngày 27/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM), trên tuyến quốc lộ 1K, đoạn từ ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn đến cổng chùa Châu Thới (thuộc địa bàn TP Dĩ An cũ), lực lượng chức năng và người dân tiếp tục phát hiện nhiều miếng thép hình thoi sắc nhọn mới bị rải trên mặt đường.

Tình trạng rải đinh, rải thép sắc nhọn tiếp tục xuất hiện trên quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn, gây nguy hiểm cho người đi đường và bức xúc trong dư luận.

Ngay sau đó, các tổ tuần tra đã tổ chức hút đinh, thu gom hàng loạt dị vật kim loại nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, đặc biệt với người đi xe máy.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, hành vi rải đinh, rải thép sắc nhọn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Nhiều trường hợp xe cán phải đinh dẫn đến nổ lốp, mất lái và gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ 1K và tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn. Đồng thời, công an các phường dọc tuyến cũng được yêu cầu tuyên truyền, vận động các cơ sở vá vỏ, sửa xe ký cam kết không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi rải đinh.

Song song đó, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân địa phương thường xuyên tổ chức hút đinh, thu gom kim loại để góp phần giữ an toàn giao thông. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp khi một số người bất chấp nguy hiểm, tiếp tục rải đinh trên đường, gây bức xúc trong cộng đồng.

Trước diễn biến đáng lo ngại, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực này cần hết sức cảnh giác, đi đúng phần đường và chú ý quan sát mặt đường.

Nếu phát hiện khu vực có đinh hoặc vật nhọn nghi vấn, người dân cần báo ngay cho CSGT, công an phường hoặc chính quyền địa phương gần nhất để kịp thời xử lý.

Trường hợp ghi nhận hình ảnh, thông tin hoặc đặc điểm đối tượng rải đinh, người dân được khuyến khích cung cấp cho cơ quan công an để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Các nhóm thiện nguyện “hút đinh” cũng được khuyến khích tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cũng theo PC08, hành vi rải đinh là biểu hiện coi thường pháp luật và tính mạng con người. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động tố giác, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.