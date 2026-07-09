Loạt ô tô máy dầu còn bám trụ lại thị trường Việt

(VTC News) -

Thị trường ô tô trong nước đang ghi nhận xu hướng dịch chuyển rõ rệt. Dưới áp lực từ tiêu chuẩn khí thải và sự thay đổi trong thị hiếu, nhiều dòng xe gia đình cỡ trung loại bỏ hoàn toàn động cơ diesel (máy dầu).

Điển hình là dòng xe Hyundai Santa Fe thế hệ mới và mẫu SUV kỳ cựu Toyota Fortuner đều cắt bỏ tùy chọn máy dầu truyền thống tại thị trường Việt Nam để chuyển sang cấu hình thuần xăng hoặc động cơ lai điện. Bên cạnh đó, mẫu xe nhập khẩu Skoda Kodiaq thế hệ mới vừa ra mắt cũng chỉ phân phối cấu hình máy xăng tăng áp 2,0L.

Tuy nhiên, ở các phân khúc xe bán tải và xe MPV, cùng một số dòng xe SUV động cơ diesel vẫn được các hãng duy trì nhờ lợi thế về sức kéo và tính kinh tế khi vận hành đường dài.

Nhóm xe SUV

Đây là phân khúc chứng kiến sự cạnh tranh và phân tách rõ rệt giữa các cấu hình động cơ. Dòng xe Ford Everest dù bổ sung phiên bản cao cấp nhất trang bị động cơ xăng tăng áp 2,3L Eco Boost để hướng đến nhóm khách hàng đô thị, nhưng bốn phiên bản còn lại bao gồm Ambiente, Sport, Titanium và Titanium+ vẫn tiếp tục sử dụng khối động cơ diesel 2,0L tăng áp đơn hoặc tăng áp kép.

Tương tự, dòng xe Mitsubishi Pajero Sport hiện chỉ phân phối duy nhất cấu hình động cơ diesel 2,4L tăng áp tại Việt Nam sau khi đã loại bỏ hoàn toàn các biến thể máy xăng từ nhiều năm trước để tối ưu hiệu suất vận hành.

Mitsubishi Pajero Sport tiếp tục sử dụng khối động cơ diesel 2,4L MIVEC cho các phiên bản đang phân phối trong nước.

Đối với các dòng xe đến từ Hàn Quốc, thương hiệu Kia dù vừa ra mắt các phiên bản lai điện (hybrid) nhưng vẫn tiếp tục duy trì biến thể sử dụng động cơ diesel 2,2L trên dòng xe Kia Sorento, bán song song cùng phiên bản máy xăng 2,5G.

Mẫu xe gầm cao Kia Sorento tiếp tục giữ lại lựa chọn máy dầu bên cạnh các phiên bản động cơ xăng và động cơ lai điện.

Về phía Hyundai, sau khi lần lượt khai tử cấu hình máy dầu trên dòng xe cỡ trung Tucson và mẫu xe đa dụng Santa Fe thế hệ mới, mẫu xe lớn nhất của thương hiệu này tại Việt Nam là Palisade hiện là đại diện duy nhất còn sót lại của hãng sử dụng động cơ diesel 2,2L.

Hyundai Palisade hiện là đại diện duy nhất chạy máy dầu trong dải sản phẩm của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam.

Nhóm xe MPV

Kia Carnival phiên bản nâng cấp mới duy trì phân phối dải sản phẩm hoàn toàn bằng cấu hình động cơ dầu diesel.

Ở phân khúc xe đa dụng cỡ lớn, Kia Carnival hiện là dòng sản phẩm duy nhất tại thị trường Việt Nam được phân phối bằng cấu hình máy dầu nhằm đáp ứng tiêu chí tối ưu chi phí nhiên liệu khi vận hành dưới tải trọng cao.

Trên phiên bản nâng cấp mới nhất, nhà sản xuất duy trì khối động cơ diesel 2,2L cho toàn bộ danh mục sản phẩm, mang đến ba lựa chọn phiên bản thương mại chính cho người tiêu dùng trong nước bao gồm Luxury, Premium và Signature.

Nhóm xe bán tải

Khác với các phân khúc xe gia đình, nhóm xe bán tải chở hàng cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện nay vẫn giữ nguyên trạng thái sử dụng hoàn toàn động cơ diesel làm trang bị truyền động duy nhất trên tất cả các phiên bản của các hãng xe.

Mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc là Ford Ranger hiện áp dụng cấu hình động cơ diesel 2,0L tăng áp đơn và tăng áp kép cho toàn bộ danh mục sản phẩm.

Hilux hiện trở thành cái tên duy nhất trong dải sản phẩm của Toyota còn sử dụng động cơ diesel.

Các mẫu xe đối thủ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cũng có cấu trúc truyền động tương tự để đảm bảo hiệu suất kéo tối đa.

Cụ thể, Mitsubishi Triton sử dụng khối động cơ diesel 2,4L tăng áp thế hệ mới, Toyota Hilux duy trì các tùy chọn động cơ diesel 2,4L hoặc 2,8L, và Isuzu D-Max áp dụng khối động cơ diesel 1,9L tăng áp hướng đến tính bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.