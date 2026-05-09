Liverpool hòa Chelsea 1-1, tiến gần suất dự Champions League

Tối 9/5, Liverpool đấu với Chelsea trong trận đấu sớm nhất vòng 22 giải Ngoại Hạng Anh. Đội chủ nhà ghi bàn trước nhưng bị gỡ hòa ngay trong hiệp một. Cả Liverpool và Chelsea đều có tình huống ghi bàn không được công nhận ở hiệp 2 trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1.

Liverpool khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Ryan Gravenberch nhận đường chuyền từ cánh trái của Rio Ngumoha và tung ra cú sút xa đẹp mắt đánh bại thủ môn Chelsea.

Liverpool đấu với Chelsea ở vòng 36 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Sau khi thủng lưới, Chelsea phản ứng tích cực. Họ bình tĩnh hóa giải sức ép của đối thủ trước khi giành lại thế trận. Những pha tấn công ở cánh trái với sự góp mặt của Marc Cucurella - được bố trí trong vai trò tiền đạo cánh - có sức uy hiếp cao đối với hàng thủ Liverpool.

Bàn gỡ hòa đến với Chelsea ngay trong hiệp một từ tình huống cố định. Cú sút phạt không mạnh, cũng không hiểm của Enzo Fernandez lại khiến thủ môn của Liverpool không kịp phản ứng.

Bước sang hiệp 2, Liverpool và Chelsea tiếp tục tạo ra thế trận giằng co. Đội chủ nhà chiếm ưu thế nhưng tấn công bế tắc. Trong khi đó, những pha phản công của đội khách cũng không còn nguy hiểm khi đối thủ thận trọng hơn.

Mỗi đội có một tình huống ghi bàn không được công nhận ở nửa sau của trận đấu. Chelsea trải qua khoảnh khắc mừng hụt trước. Cole Palmer đưa được bóng vào lưới nhưng VAR xác định Cucurella việt vị. Không lâu sau đó, Curtis Jones đánh đầu tung lưới Chelsea trong tình huống Cody Gakpo bị thổi phạt vì lỗi tương tự.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Liverpool vẫn đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Chỉ cần Brighton và Brentford không thắng ở vòng này, đội chủ sân Anfield chắc suất dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Chelsea gặp khó trong cuộc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Liverpool 1-1 Chelsea Gravenberch 6' 35' Fernandez

Số liệu thống kê trận Liverpool 1-1 Chelsea.

Đội hình Liverpool vs Chelsea

Liverpool: Giorgi Mamardashvili (25), Milos Kerkez (6), Virgil van Dijk (4), Ibrahima Konate (5), Curtis Jones (17), Alexis Mac Allister (10), Ryan Gravenberch (38), Rio Ngumoha (73), Dominik Szoboszlai (8), Jeremie Frimpong (30), Cody Gakpo (18).

Chelsea: Filip Jorgensen (12), Jorrel Hato (21), Wesley Fofana (29), Levi Colwill (6), Marc Cucurella (3), Moises Caicedo (25), Andrey Santos (17), Malo Gusto (27), Enzo Fernandez (8), Cole Palmer (10), Joao Pedro (20).