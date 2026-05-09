Trực tiếp bóng đá Liverpool 1-0 Chelsea: Gravenberch tạo siêu phẩm

Liverpool 1-0 Chelsea Tiếp tục cập nhật Gravenberch 6'
Trận Liverpool đấu với Chelsea thuộc vòng 36 giải Ngoại Hạng Anh bắt đầu lúc 18h30. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Cucurella đột phá và dứt điểm bất ngờ từ cánh trái. Thủ môn Mamardashvili cản phá.
Van Dijk và Konate bất ngờ để tách ra để Chelsea tấn công thẳng vào trung lộ. Tuy nhiên, Pedro không theo kịp đường chọc khe của Palmer khi Mamardashvili lao ra rất nhanh.
Liverpool chiếm ưu thế. Đội chủ nhà kiểm soát và chơi nhanh, không cho đối thủ giữ bóng lâu.
Szoboszlai chuyền cho Van Dijk ở vị trí rất thoáng trong vòng cấm Chelsea. Tuy nhiên, số 4 của Liverpool lại sút vội không trúng đích.
Liverpool 1-0 Chelsea
Gravenberch nhận đường chuyền từ cánh trái của Ngumoha và tung ra cú sút xa đẹp mắt.
Palmer đi bóng vào góc khó và quyết định thực hiện cú sút ngay. Thủ môn Liverpool dễ dàng kiểm soát. Đội khách nhập cuộc tốt.
Pedro sút xa chệch khung thành của Liverpool. Chelsea tấn công bằng pha ném biên nhanh khiến hàng thủ đội chủ nhà bất ngờ.
Trận đấu bắt đầu
Chelsea (áo xanh) giao bóng.
Liverpool: Giorgi Mamardashvili (25), Milos Kerkez (6), Virgil van Dijk (4), Ibrahima Konate (5), Curtis Jones (17), Alexis Mac Allister (10), Ryan Gravenberch (38), Rio Ngumoha (73), Dominik Szoboszlai (8), Jeremie Frimpong (30), Cody Gakpo (18).
Chelsea: Filip Jorgensen (12), Jorrel Hato (21), Wesley Fofana (29), Levi Colwill (6), Marc Cucurella (3), Moises Caicedo (25), Andrey Santos (17), Malo Gusto (27), Enzo Fernandez (8), Cole Palmer (10), Joao Pedro (20).
Chelsea
Chuỗi 5 thất bại liên tiếp ở Ngoại Hạng Anh đẩy Chelsea xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này kém vị trí dự cúp châu Âu của Brentford 3 điểm.
Chelsea vừa trải qua hơn 500 phút không ghi bàn trước khi rút ngắn tỷ số ở trận thua Nottingham Forest 1-3 ngay trên sân nhà ở vòng 35.
Trên sân khách, Chelsea có 3 trận thua liên tiếp trước Brighton, Everton và Chelsea. Nếu không tính hiệp phụ, Chelsea chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 trận sân khách gần nhất.
Lực lượng của Chelsea bị tổn thất sau trận thua Nottingham Forest khi Jesse Derry và Robert Sanchez đều phải nghỉ thi đấu vì chấn thương vùng đầu. Huấn luyện viên Calum McFarlane cũng không thể sử dụng Pedro Neto, Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, Estevao và Mykhaylo Mudryk.
Liverpool
Liverpool đứng thứ tư trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh với 58 điểm sau 35 vòng đấu. Họ cũng là đội ghi bàn nhiều thứ tư toàn giải. Thầy trò huấn luyện viên Arne Slot cần thêm 3 điểm để chắc suất tham dự Champions League mùa sau.
Trong 10 trận gần nhất, tỷ lệ thắng của Liverpool chỉ là 40%. Dù vậy, trên sân nhà, Liverpool chỉ thua 2 trận trước PSG và Man City trong năm 2026.
Liverpool mất Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Wataru Endo do chấn thương dài hạn. Alisson Becker, Mohamed Salah chưa bình phục hoàn toàn. Florian Wirtz và Ibrahima Konate chưa chắc góp mặt vì lý do cá nhân.
Liverpool đấu với Chelsea (18h30 ngày 9/5)
Thuật toán mô phỏng của Opta dự đoán khả năng Liverpool giành chiến thắng là 51,5%, vượt trội so với Chelsea (25,7%). Khoảng cách giữa 2 đội trên bảng xếp hạng tạm thời là 10 điểm. Vị trí cũng như phong độ gần đây, cộng thêm lợi thế sân nhà là những yếu tố nghiêng về Liverpool trong trận đấu này.
Trong 15 lần gặp nhau giữa 2 đội tính từ năm 2020 đến nay, có 8 trận kết thúc với tỷ số hòa. Chelsea thắng Liverpool trong cả 2 trận đối đầu gần nhất nhưng đó đều là những trận đấu trên sân Stamford Bridge (London). Tại Anfield (Liverpool), Chelsea không thắng trong 4 trận gần nhất (thua 2, hòa 2).
Ở trận lượt đi giữa 2 đội diễn ra vào tháng 10/2025, Chelsea thắng Liverpool 2-1. Moises Caicedo ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Cody Gakpo gỡ hòa trong hiệp 2. Bàn quyết định mang về 3 điểm được Estevao ghi ở phút 90+5.
Trực tiếp bóng đá Liverpool 1-0 Chelsea: Gravenberch tạo siêu phẩm
Trực tiếp Liverpool vs Chelsea, vòng 36 Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 18h30 hôm nay 9/5: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Liverpool đấu với Chelsea nhanh nhất.
