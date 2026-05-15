Thánh Muay Buakaw dạy võ cho huyền thoại Liverpool

Video: Buakaw dạy nghi thức wai kru cho Steven Gerrard và các cựu danh thủ

Những cựu danh thủ bóng đá gồm Steven Gerrard, Steve McManaman, Michel Salgado, Claude Makelele và Quinton Fortune gần đây đã tới thăm sân vận động Rajadamnern để trải nghiệm văn hóa Muay Thái trong chuyến đi tới Thái Lan. Đây là địa điểm mang ý nghĩa biểu tượng của môn võ truyền thống ở đất nước chùa vàng.

Tại đây, các cựu cầu thủ nổi tiếng được chào đón bởi siêu sao Muay Thái Buakaw Banchamek cùng nhà vô địch Rajadamnern Daniel Rodriguez. Hai võ sĩ giới thiệu lịch sử của sân đấu Rajadamnern, đồng thời trao tặng quà lưu niệm cho các vị khách.

Buakaw và Daniel cũng hướng dẫn các huyền thoại bóng đá những kỹ thuật Muay Thái cơ bản, đồng thời giới thiệu nghi thức truyền thống wai kru trong một buổi tập đặc biệt.

Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là nhà vô địch K-1 World MAX 2 lần và là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai. Hồi tháng 4 năm nay, Buakaw đã đánh bại võ sĩ Trung Quốc Meng Gaofeng ở sự kiện T Fight All Star tại Malaysia.

Trong khi đó, Steven Gerrard, sinh năm 1980, từng thi đấu cho Liverpool từ năm 1998 tới 2005. Ông cũng từng thi đấu cho ĐT Anh từ 2000 tới 2014. Cùng với Liverpool, Gerrard đã giành 1 chức vô địch Champions League, 2 FA Cup, 3 Cúp Liên đoàn Anh cùng 1 UEFA Cup và 1 Siêu Cúp châu Âu. Gerrard được xem là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất mọi thời đại và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Liverpool.