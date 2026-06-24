Link xem trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada 2h ngày 25/6

(VTC News) -

Trận Thụy Sỹ vs Canada diễn ra lúc 2h ngày 25/6 (giờ Việt Nam), thuộc lượt trận cuối bảng B World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thụy Sỹ vs Canada nhanh nhất.

Xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Canada trên kênh nào?

Trận Thụy Sỹ vs Canada diễn ra lúc 2h ngày 25/6 trên sân BC Place, Vancouver, Canada. Đây là trận đấu thuộc lượt cuối bảng B World Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6.

Thông tin nhanh trận Thụy Sỹ vs Canada Thời gian: 2h ngày 25/6. Sân: BC Place, Vancouver, Canada. Giải đấu: Bảng B World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Thụy Sỹ và Canada cùng bước vào lượt trận cuối với 4 điểm, đã tạo khoảng cách an toàn với hai đội còn lại của bảng B. Canada tạm dẫn đầu nhờ hiệu số tốt hơn sau chiến thắng đậm trước Qatar. Thụy Sỹ cũng có quyền tự quyết trong cuộc đua ngôi đầu nếu đánh bại đội chủ nhà. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Trận Thụy Sỹ đấu với Canada được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6.

Trận Thụy Sỹ vs Canada diễn ra lúc 2h ngày 25/6 được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6.

Link xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Canada hôm nay

Link xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Canada được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Canada trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp Thụy Sỹ vs Canada trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Thông tin trận Thụy Sỹ vs Canada

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Thụy Sỹ vs Canada diễn ra lúc 2h ngày 25/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận cuối bảng B, diễn ra cùng giờ với trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar.

Thụy Sỹ khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa Qatar 1-1, trước khi thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 ở lượt trận thứ hai. Với 4 điểm sau 2 trận, đội bóng châu Âu nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp và có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng nếu đánh bại Canada.

Canada cũng có 4 điểm sau 2 lượt trận. Đội chủ nhà hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 ở trận ra quân, sau đó thắng Qatar 6-0 để vươn lên đầu bảng B nhờ hiệu số tốt hơn. Jonathan David và Cyle Larin tiếp tục là những nhân tố đáng chú ý trên hàng công Canada, trong khi Thụy Sỹ dựa nhiều vào kinh nghiệm của Granit Xhaka, Manuel Akanji và Breel Embolo.

Về lực lượng, Canada không có Ismael Kone và Alfie Jones. Stephen Eustaquio chưa chắc chắn về thể trạng nhưng vẫn là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa nếu kịp bình phục. Bên phía Thụy Sỹ, Miro Muheim để ngỏ khả năng ra sân.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 có 6 trận đấu. Ở bảng B, Thụy Sỹ gặp Canada cùng giờ với trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar. Bảng C có 2 trận Scotland vs Brazil và Morocco vs Haiti, trong khi bảng A khép lại bằng các trận CH Séc vs Mexico và Nam Phi vs Hàn Quốc.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.