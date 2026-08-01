Link xem trực tiếp Lào vs Philippines 17h ngày 1/8, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Lào vs Philippines diễn ra lúc 17h ngày 1/8 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Quốc gia Lào, thuộc khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Lào vs Philippines trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Lào vs Philippines nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Lào vs Philippines trên kênh nào?

Trận Lào vs Philippines được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Lào vs Philippines trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Lào vs Philippines được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Lào vs Philippines hôm nay

Link xem trực tiếp Lào vs Philippines được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Lào vs Philippines (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/lao-philippines-6a687eeb53a57594c77f8227.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Lào vs Philippines

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng B ASEAN Cup 2026, cả Lào và Philippines đều trắng tay, tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Lào lần lượt thua đậm Thái Lan 0-5 và Malaysia 0-4, trong khi Philippines cũng gây thất vọng khi để Myanmar đánh bại 4-1 ngay trên sân nhà Rizal Memorial.

Khi khoảng cách với nhóm dẫn đầu ngày càng bị nới rộng, cuộc đối đầu sắp tới mang ý nghĩa như một trận “chung kết sớm” đối với cả hai đội. Chiến thắng sẽ giúp đội giành trọn 3 điểm tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết, còn một thất bại gần như đồng nghĩa với việc sớm dừng bước tại giải.

Xét về thành tích tại ASEAN Cup, Philippines được đánh giá nhỉnh hơn khi nhiều lần góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên, đội bóng này không mang đến giải lực lượng mạnh nhất, đồng thời trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và tân binh, khiến sức mạnh bị ảnh hưởng đáng kể.

Cơ hội giành vé vào bán kết của Lào hiện không còn nhiều. Vì vậy, cuộc tiếp đón Philippines là cơ hội để thầy trò HLV Vladica Grujić hướng tới những điểm số đầu tiên, qua đó níu giữ hy vọng đi tiếp. Trong trường hợp không thể giành chiến thắng, một màn trình diễn tích cực trên sân nhà cũng sẽ là lời đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Lợi thế được thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà.