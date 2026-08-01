Vietlott 1/8 - Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/8/2026

(VTC News) -

Vietlott 1/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 1/8/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 1/8/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 1/8 - Xổ số Power 6/55 1/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/8/2026 - Vietlott Power 6/55 1/8

Kết quả xổ số Vietlott ngày 1/8/2026.

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 30/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/7/2026

Vietlott 30/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/7/2026

- Vietlott 28/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/7/2026

Vietlott 28/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/7/2026

- Vietlott 25/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/7/2026

Vietlott 25/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/7/2026

- Vietlott 23/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/7/2026

Vietlott 23/7, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/7/2026-

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

Power 6/55 có lịch quay thưởng cố định vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, tạo điều kiện để người chơi chủ động lựa chọn thời điểm mua vé và theo dõi kết quả.

Các kỳ quay số thường được tiến hành từ 18h00 đến khoảng 18h30. Ngay sau khi hoàn tất quay thưởng, kết quả sẽ được Vietlott công bố trên website, ứng dụng và các kênh thông tin chính thức.

Để đảm bảo vé được tham gia đúng kỳ quay mong muốn, người chơi nên mua vé trước thời điểm khóa bán. Đồng thời, việc cập nhật lịch quay thường xuyên cũng giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ kỳ mở thưởng nào của Power 6/55.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được giải quyết nhận thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả. Sau mốc thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực theo quy định.

- Khi làm thủ tục lĩnh giải, người trúng cần mang theo tờ vé còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa. Việc xác minh và thanh toán giải thưởng sẽ được thực hiện tại trụ sở, văn phòng đại diện hoặc điểm trả thưởng do Vietlott ủy quyền.

- Nếu muốn tra cứu kết quả chính xác nhất, bạn nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống hoàn tất việc cập nhật dữ liệu và công bố đầy đủ kết quả mở thưởng.

Nơi trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người sở hữu vé Power 6/55 trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại trụ sở, văn phòng đại diện Vietlott hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền. Sau khi hoàn tất bước kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé, Vietlott sẽ chi trả tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận.

- Trong trường hợp vé phát sinh tranh chấp hoặc cần xác minh bổ sung, quá trình thanh toán sẽ được tạm dừng. Việc chi trả chỉ được tiến hành sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của các bên liên quan.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott với Jackpot 1 khởi điểm từ 30 tỷ đồng, dành cho vé dự thưởng có 6 số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay số. Nếu chưa xuất hiện người trúng, giá trị Jackpot sẽ tiếp tục được cộng dồn sang các kỳ quay tiếp theo.

- Ngoài Jackpot 1, Vietlott còn có Jackpot 2 dành cho người chơi trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt. Giải thưởng này có giá trị ban đầu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy liên tục cho đến khi có người nhận giải.

- Các hạng giải còn lại gồm 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số. Mỗi bộ số tham gia Power 6/55 chỉ có giá 10.000 đồng.

- Nếu một tờ vé đồng thời đáp ứng điều kiện của nhiều hạng giải, Vietlott sẽ thanh toán giải thưởng có giá trị cao nhất theo quy định hiện hành.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 1/8/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlottmới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.