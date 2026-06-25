Link xem trực tiếp Paraguay vs Australia 9h ngày 26/6

(VTC News) -

Trận Paraguay vs Australia diễn ra lúc 9h ngày 26/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng D World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Paraguay vs Australia nhanh nhất.

Đây là trận đấu giữa 2 đội cạnh tranh trực tiếp vị trí nhì bảng D và tấm vé đi tiếp cùng chủ nhà Mỹ (chắc chắn đứng đầu bảng). VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Paraguay vs Australia Thời gian: 9h ngày 26/6. Sân: Levi’s Stadium, Santa Clara, Mỹ. Giải đấu: Bảng D World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Xem trực tiếp Paraguay vs Australia trên kênh nào?

Trận Paraguay vs Australia được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6 lúc 9h ngày 26/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đây là trận đấu giữa 2 đội cạnh tranh trực tiếp vị trí nhì bảng D và tấm vé đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Paraguay vs Australia hôm nay

Link xem trực tiếp Paraguay vs Australia sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Paraguay vs Australia trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Paraguay vs Australia trên VTV2 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html.

Thông tin trận Paraguay vs Australia

Bảng D gần như đã xác định Mỹ giữ vị trí đầu bảng sau 2 chiến thắng. Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm và bị loại sớm, còn Paraguay và Australia cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ hai. Đây là bối cảnh khiến trận đấu ở Santa Clara có tính chất không khác gì loại trực tiếp.

Với 3 điểm và hiệu số 0, Australia có lợi thế hơn Paraguay trước lượt cuối. Đội bóng của HLV Tony Popovic không cần thắng bằng mọi giá, nhưng nếu chỉ hướng đến kết quả hòa quá sớm, họ có thể tự đặt mình vào thế bị ép sân trong thời gian dài.

Vấn đề lớn nhất của Paraguay là thiếu Almiron. Cầu thủ này bị treo giò, khiến sức sáng tạo và khả năng tăng tốc bên cánh phải giảm rõ rệt. Khi Almiron vắng mặt, Julio Enciso trở thành nhân tố quan trọng nhất. Anh đã kiến tạo ở cả 2 trận đầu tiên của Paraguay và là người có khả năng tạo khác biệt bằng sút xa, chuyền khe hoặc bóng cố định.

Australia có nền tảng phòng ngự phù hợp cho một trận đấu kiểu này. Hệ thống 3 trung vệ với Alessandro Circati, Harry Souttar và Cameron Burgess đem lại chiều cao, khả năng chống bóng bổng và lợi thế trong các pha tranh chấp. Nếu Australia giữ được cự ly đội hình, Paraguay sẽ gặp nhiều khó khăn khi đưa bóng vào khu vực trung lộ.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 và 26/6 có 6 trận đấu. Bảng E chứng kiến trận đấu giữa Curacao vs Bờ Biển Ngà và Ecuador vs Đức lần lượt trên sân sân Lincoln Financial Field và sân MetLife. Trong khi đó, Tunisia sẽ đối đầu với Hà Lan trong khổ bảng F tại sân Arrowhead trước khi Nhật Bản gặp Thuỵ Điển ở sân AT&T. Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán chủ nhà Mỹ tại sân vận động SoFi. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Paraguay và Australia ở sân Levi's. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.