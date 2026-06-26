Link xem trực tiếp Cape Verde vs Ả Rập Xê Út 7h ngày 27/6, bảng H World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 7h ngày 27/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng H World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Cape Verde vs Ả Rập Xê Út nhanh nhất.

Cape Verde bước vào lượt cuối bảng H với 2 điểm sau hai trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay. Một chiến thắng trước Ả Rập Xê Út có thể đưa họ vào vòng 1/16. Trong khi đó, trận đấu tại NRG Stadium, Houston là cơ hội cuối cùng của đội bóng châu Á. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út Thời gian: 7h ngày 27/6. Sân: NRG, Houston, Mỹ. Giải đấu: Bảng H World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Xem trực tiếp Cape Verde vs Ả Rập Xê Út trên kênh nào?

Trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6 lúc 7h ngày 27/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Cape Verde và Ả Rập Xê Út đều còn nguyên cơ hội giành vé vào vòng 32 đội. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Cape Verde vs Ả Rập Xê Út hôm nay

Link xem trực tiếp Cape Verde vs Ả Rập Xê Út sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Cape Verde vs Ả Rập Xê Út trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Cape Verde vs Ả Rập Xê Út trên VTV2 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html.

Thông tin trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út

Cape Verde và Ả Rập Xê Út đều còn nguyên cơ hội giành vé vào vòng 32 đội khi bước vào trận đấu quan trọng của bảng H.

Chỉ cần hòa, Cape Verde vẫn có cơ hội lớn đi tiếp với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Tuy nhiên, HLV Rui Aguas nhiều khả năng sẽ không chỉ đạo các học trò chơi cầu hòa. Một chiến thắng sẽ giúp họ tự quyết tấm vé vào vòng knock-out và đội bóng này đã chứng minh họ đủ khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

HLV Georgios Donis, người tiếp quản đội tuyển Ả Rập Xê Út từ tháng 4/2026, đang trải qua khởi đầu đầy khó khăn ở sân chơi lớn nhất thế giới. Đại diện châu Á tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm và sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng tấn công nếu muốn xuyên thủng hàng phòng ngự Cape Verde, vốn mới chỉ để lọt lưới hai bàn sau hai trận.

Ngay cả khi giành chiến thắng, Ả Rập Xê Út vẫn có thể bị loại nếu Uruguay không thua Tây Ban Nha. Bởi vậy, HLV Donis gần như không còn quyền mắc sai lầm.

Với việc cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở với nhiều cú dứt điểm trúng đích, đồng nghĩa hai thủ môn sẽ có rất nhiều việc phải làm.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 26/6 và 27/6 có 6 trận đấu. Na Uy sẽ gặp Pháp trên sân vận động Gillette (Massachusetts, Mỹ). Cùng bảng I, Senegal chạm trán Iraq ở sân BMO (Canada). Trong khi đó, bảng H chứng kiến trận đấu giữa Cape Verde vs Ả Rập Xê Út và Uruguay vs Tây Ban Nha lần lượt trên sân NRG và sân Akron tại Mỹ. Ở bảng G, New Zealand sẽ thi đấu với Bỉ ở sân BC Place (Vancouver, Canada) trong khi Ai Cập gặp Iran ở sân Lumen Field (Seattle, Mỹ).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.