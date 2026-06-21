Trực tiếp bóng đá Uruguay vs Cape Verde 5h ngày 22/6, bảng H World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Uruguay vs Cape Verde
Trận đấu giữa Uruguay và Cape Verde bắt đầu lúc 5h ngày 22/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Uruguay vs Cape Verde mới nhất tại đây.
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Thông tin trận Uruguay đấu với Cape Verde (5h ngày 22/6)
Cape Verde bước vào trận thứ hai trong lịch sử World Cup sau màn ra mắt có điểm trước Tây Ban Nha. Đối thủ tiếp theo của đội bóng châu Phi là Uruguay, đại diện Nam Mỹ cũng chỉ có 1 điểm sau trận hòa Ả Rập Xê Út ở lượt mở màn.
Uruguay gặp Cape Verde Hard Rock Stadium, Miami Gardens (bang Florida, Mỹ). Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Uruguay đấu với Cape Verde trên VTV3 và VTV6. Trọng tài chính của trận đấu là ông Espen Eskas, người Na Uy.
Uruguay và Cape Verde chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Uruguay bất bại trong 5 trận gặp các đại diện châu Phi tại World Cup, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa.
Theo dự đoán của siêu máy tính, Uruguay thắng trong 67,2% số lần mô phỏng trận đấu này. Khả năng hòa là 20,6%, còn khả năng Cape Verde thắng là 12,2%. Opta cũng đánh giá Uruguay có 74,7% khả năng vượt qua vòng bảng, trong khi tỷ lệ tương ứng của Cape Verde là 47,6%.
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