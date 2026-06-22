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Uruguay 0 1 Cape Verde 21' Kevin

Trận đấu giữa Uruguay và Cape Verde diễn ra lúc 5h ngày 22/6 trên sân vận động Hard Rock, Miami Gardens (bang Florida, Mỹ). Đây là trận đấu thứ 2 của 2 đội tại bảng H World Cup 2026. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Uruguay vs Cape Verde mới nhất tại đây.

Uruguay đấu với Cape Verde ở lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Uruguay vs Cape Verde

Uruguay: Fernando Muslera (23), Sebastian Caceres (3), Manuel Ugarte (5), Rodrigo Bentancur (6), Federico Valverde (8), Guillermo Varela (13), Agustin Canobbio (14), Mathias Olivera (16), Maxi Araujo (20), Federico Vinas (21), Juan Manuel Sanabria (25).

Cape Verde: Vozinha (1), Diney Borges (3), Pico Lopes (4), Kevin Pina (6), Gilson Benchimol (9), Jamiro Monteiro (10), Garry Rodrigues (11), Sidny Lopes Cabral (13), Telmo Arcanjo (18), Ryan Mendes (20), Steven Moreira (22).

Thống kê đáng chú ý Cape Verde tăng cơ hội đi tiếp từ 32,9% trước giải lên 48,8% sau trận hòa Tây Ban Nha. Uruguay dứt điểm 27 lần trước Ả Rập Xê Út nhưng chỉ ghi 1 bàn. Cape Verde chịu 27 cú sút trước Tây Ban Nha nhưng giữ sạch lưới. Uruguay thực hiện 34 quả tạt bóng sống ở lượt đầu, nhiều nhất trong các đội từ bảng A đến H. Cape Verde chỉ phạm lỗi 1 lần trước Tây Ban Nha. Vozinha có 7 pha cứu thua trước Tây Ban Nha.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng H

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Uruguay vs Cape Verde, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng H như sau.