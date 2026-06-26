Trực tiếp bóng đá Cape Verde vs Ả Rập Xê Út 7h ngày 27/6, kết quả World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Cape Verde vs Ả Rập Xê Út
Cape Verde 0 0 Ả Rập Xê Út
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Cape Verde và Ả Rập Xê Út bắt đầu lúc 7h ngày 27/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Cape Verde vs Ả Rập Xê Út mới nhất tại đây.
Thông tin trận Cape Verde đấu với Ả Rập Xê Út
Trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út thuộc lượt cuối bảng H World Cup 2026, diễn ra trên sân NRG Stadium ở Houston, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là François Letexier. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út trên VTV2, VTV6.
Trước trận này, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng H với 4 điểm. Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, trong đó Uruguay xếp trên nhờ số bàn thắng ghi được. Ả Rập Xê Út đứng cuối bảng với 1 điểm, hiệu số 1-5.
Đây là lần đầu tiên Cape Verde và Ả Rập Xê Út gặp nhau. Ở World Cup, Ả Rập Xê Út từng gặp 5 đại diện châu Phi, thắng 2, hòa 2 và thua 1.
Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Cape Verde có tỷ lệ thắng 38%, Ả Rập Xê Út là 35,8%, còn khả năng hòa là 26,1%. Thuật toán của Opta cũng đánh giá Cape Verde còn 63,9% cơ hội vào vòng 1/16, trong khi tỷ lệ của Ả Rập Xê Út là 34,6%.
Đội hình Cape Verde vs Ả Rập Xê Út
Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Cape Verde và Ả Rập Xê Út được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 5h30 giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến
Cape Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Pires; Lenini; Mendes, Duarte, Munteiro, Rodrigues; Tavares.
Ả Rập Xê Út: Mohammed Al-Owais; Abdulhamic, Al-Amri, Lajami, Altambakti, Al-Harbi; Juwayr, Al-Khaibari, Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan.
Bảng H World Cup 2026
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng H như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Tây Ban Nha 2 4-0 4 2 Uruguay 2 3-3 2 3 Cape Verde 2 2-2 2 4 Ả Rập Xê Út 2 1-5 1
Lực lượng, phong độ Ả Rập Xê Út
Ả Rập Xê Út mở màn World Cup 2026 bằng trận hòa Uruguay 1-1. Abdulelah Al-Amri ghi bàn ở phút 41, trước khi Maximiliano Araujo gỡ hòa cho Uruguay ở phút 80. Đến lượt trận thứ hai, Ả Rập Xê Út thua Tây Ban Nha 0-4.
Sau 2 trận, Ả Rập Xê Út có 1 điểm, ghi 1 bàn và thủng lưới 5 lần. Đội bóng châu Á cần thắng Cape Verde để giữ cơ hội đi tiếp, trong khi kết quả trận Uruguay vs Tây Ban Nha cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng H.
Opta thống kê Ả Rập Xê Út chỉ thắng 2 trong 18 trận World Cup gần nhất sau giai đoạn đầu của kỳ 1994. Đội tuyển này đã nhận 49 bàn thua trong 21 trận World Cup và không giữ sạch lưới ở 18 trận gần nhất tại giải.
Salem Al-Dawsari có thể có trận thứ 9 tại World Cup nếu ra sân trước Cape Verde. Đây sẽ là thành tích nhiều thứ hai trong lịch sử đội tuyển Ả Rập Xê Út tại World Cup, sau Mohammed Al-Deayea.
Về lực lượng, Ả Rập Xê Út chưa ghi nhận ca chấn thương mới hay án treo giò trước lượt cuối vòng bảng. Mohamed Kanno có thể trở lại tuyến giữa, trong khi Firas Al-Buraikan tiếp tục là phương án trung phong.
Lực lượng, phong độ Cape Verde
Cape Verde đang có 2 điểm sau 2 trận hòa ở bảng H. Đại diện châu Phi hòa Tây Ban Nha 0-0 ở lượt đầu, sau đó hòa Uruguay 2-2. Kevin Pina ghi bàn mở tỷ số ở phút 21 trong trận gặp Uruguay, trước khi Helio Varela ấn định tỷ số 2-2 ở phút 61.
Opta thống kê Cape Verde đối mặt 44 cú sút trong 2 trận đầu tiên tại World Cup 2026, nhưng chỉ 9 lần bóng đi trúng đích. Đội tuyển này giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha, sau đó nhận 2 bàn thua từ 2 cú sút trúng đích của Uruguay.
Cape Verde có thể trở thành đội tuyển châu Phi thứ ba bất bại ở vòng bảng trong lần đầu dự World Cup, sau Cameroon năm 1982 và Senegal năm 2002. Nếu hòa Ả Rập Xê Út, Cape Verde cũng gia nhập nhóm ít đội tuyển hòa cả 3 trận đầu tiên trong lịch sử giải đấu.
Về lực lượng, Cape Verde không có Sidny Lopes vì án treo giò. Telmo Arcanjo gặp vấn đề gân kheo, còn Jovane Cabral cần được đánh giá thêm trước trận.
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