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Xuất bản ngày 18/06/2026 04:24 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 04:24 PM

Link tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội

Hoa Trà
Hoa Trà
(VTC News) -

Ngoài hai cổng tra cứu trực tuyến, thí sinh Hà Nội năm nay có thêm kênh xem điểm thi lớp 10 trên ứng dụng iHanoi, góp phần hạn chế tình trạng nghẽn mạng.

Dự kiến, điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn sẽ được công bố trong ngày 19/6. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Học sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội theo đường link sau:

- Cổng thông tin điện tử của Sở: hanoi.edu.vn

- Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố: https://tsdaucap.hanoi.edu.vn/

Ngoài 2 kênh Cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ cập nhật điểm thi của thí sinh trên ứng dụng iHanoi. Thí sinh có thể đăng nhập vào tài khoản và xem điểm của mình.

Để đảm bảo cho phụ huynh và học sinh thuận lợi tra cứu điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tính toán phương án phối hợp với các đơn vị liên quan để giảm thiểu tình trạng nghẽn mạng, không kết nối được.

Link tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội - 1

Năm học 2026 - 2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; 121.792 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và số thí sinh đăng kí nguyện vọng 3 là 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Học sinh đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3. Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh lần lượt được xét tới hai nguyện vọng sau, nếu có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đó ít nhất 0,5 và 1 điểm. Hai mức chênh lệch này được giảm 0,5 so với các năm trước.

Các nguyện vọng được xét song song cho đến hết thí sinh đủ điều kiện, chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, thiếu chỉ tiêu mới tới nguyện vọng 2 và 3.

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