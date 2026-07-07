Liên ngành chung tay phát triển nhân lực chất lượng cao cho ngành game Việt Nam

(VTC News) -

Diễn đàn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao từ Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia – Bộ Tài chính, cùng đại diện các studio và doanh nghiệp đầu ngành.

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, trường đại học và doanh nghiệp nhằm cùng tìm lời giải cho bài toán phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại không gian đối thoại, tính cấp bách của việc kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đã được đặt ra như một giải pháp cốt lõi để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đặc biệt khi Chính phủ xác định game là 1 trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm trong giai đoạn 2025 – 2030.

30.000 nhân lực chất lượng cao ngành game

Phát biểu tại diễn đàn, ông Tô Hồng Nam, Phó cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh, muốn tạo ra những sản phẩm bản địa có sức cạnh tranh toàn cầu, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định.

Trước mục tiêu chiến lược cần bổ sung khoảng 30.000 nhân sự ngành game trong 2 - 3 năm tới, Chính phủ đang nỗ lực tối ưu hóa hành lang pháp lý, đồng thời kết nối các nguồn lực công - tư nhằm bảo trợ dài hạn cho các chương trình đào tạo tài năng trẻ.

Ông Tô Hồng Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác ba bên Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong phát triển ngành game Việt.

“Để phát triển ngành game bền vững, cần có sự đồng hành của ba ’Nhà‘, Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết hỗ trợ các mô hình hợp tác này, đồng thời kỳ vọng các trường đại học như BUV và các doanh nghiệp sẽ chủ động đề xuất sáng kiến, tạo những diễn đàn kết nối để các bên cùng đối thoại và xây dựng các chương trình đào tạo sát với nhu cầu của ngành”, ông Tô Hồng Nam chia sẻ tại diễn đàn.

Đào tạo game phải thay đổi theo cách doanh nghiệp làm game

Bên cạnh bài toán về số lượng, các đại biểu cũng thống nhất rằng đào tạo game cần thay đổi để theo kịp sự chuyển dịch của ngành.

Khi ngành game Việt Nam từng bước chuyển từ gia công sang phát triển sản phẩm và tài sản trí tuệ (IP), cùng với sự phát triển mạnh mẽ của AI và mô hình studio hiện đại, doanh nghiệp cần những nhân sự có thể tham gia trọn vẹn vào vòng đời phát triển game thay vì chỉ đảm nhiệm một công đoạn riêng lẻ.

Vì vậy, chương trình đào tạo cần kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng khoa học máy tính, tư duy thiết kế sản phẩm, kỹ năng sáng tạo, kinh nghiệm làm việc theo dự án và sự đồng hành thường xuyên của doanh nghiệp để sinh viên có thể đáp ứng ngay yêu cầu thực tế sau khi tốt nghiệp.

Từ những yêu cầu thực tiễn đó, BUV đã ra mắt chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính (Đổi mới Sáng tạo Game) nhằm đào tạo thế hệ nhà phát triển game có năng lực làm chủ công nghệ, sáng tạo sản phẩm và vận hành dự án.

Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV, chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng chương trình từ một câu hỏi rất đơn giản: ngành công nghiệp game đang cần gì? Mục tiêu không chỉ là giúp sinh viên tốt nghiệp, mà là trang bị những năng lực doanh nghiệp sẽ cần trong 5–10 năm tới”.

Giáo sư Rick Bennett phát biểu về chương trình học mới tại sự kiện.

Chương trình được xây dựng trên ba trụ cột của phát triển game là Thiết kế Game, Lập trình Game và Đồ họa Game, đồng thời tích hợp AI, Esports, quản trị studio và phát triển mô hình kinh doanh.

Sinh viên học theo mô hình studio mô phỏng: thực hành trên Unity và Unreal Engine 5 - những phần mềm làm game phổ biến nhất thế giới, tham gia dự án thực tế cùng doanh nghiệp và thực tập từ năm hai thông qua mạng lưới 500 đối tác của BUV.

Chương trình Đổi mới Sáng tạo Game của BUV ra mắt trong bối cảnh thị trường đang đối mặt với “cơn khát” nhân lực dẫn dắt. Theo báo cáo tại Vietnam GameVerse 2026, doanh thu ngành game Việt năm 2025 ước đạt 1,66 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng khoảng 9,77% mỗi năm, cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Tuy nhiên, ngành game vẫn cần những nhân sự không chỉ gia công, mà phải đủ năng lực tạo ra những sản phẩm có bản sắc, giá trị sáng tạo và sức cạnh tranh quốc tế.

Chương trình được xây dựng nhằm tạo ra thế hệ những nhà phát triển game liên ngành.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình học mới, bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Trưởng Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), nhận định: “Sự ra đời của chương trình là rất đúng thời điểm, khi ngành game đang chuyển mình trở thành một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế số, đồng thời AI và các công nghệ mới đang tạo ra những cơ hội phát triển chưa từng có.

Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ và đam mê công nghệ của Việt Nam, BUV sẽ là cầu nối quan trọng giữa giáo dục và doanh nghiệp, đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của ngành và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái game Việt Nam”.

Sự đồng hành của “tam giác chiến lược” giữa cơ quan quản lý, nhà trường và doanh nghiệp còn tạo nền tảng để thế hệ tài năng trẻ phát huy năng lực, tự tin kiến tạo những sản phẩm mang dấu ấn, đưa ngành công nghiệp game của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về chương trình Khoa học Máy tính (Đổi mới Sáng tạo Game) tại đây.