Saigon Co.op lan tỏa kiến thức an toàn thực phẩm đến thế hệ trẻ

Chương trình thể hiện vai trò tiên phong của Saigon Co.op trong mô hình kết nối “3 nhà” gồm doanh nghiệp – nhà trường – cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đưa kiến thức ATTP, tiêu chuẩn chất lượng và quy trình kiểm soát hàng hóa hiện đại đến gần hơn với môi trường học thuật.

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm - Đại học Công Thương TP.HCM - chia sẻ tại hội thảo.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên các ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, quản trị chất lượng, kinh doanh quốc tế… tiếp cận thực tế hoạt động vận hành của chuỗi bán lẻ hiện đại, từ đó định hình tư duy nghề nghiệp và nâng cao năng lực hội nhập trong tương lai.

Điểm nhấn của chuỗi chương trình là sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên nhằm tạo nên diễn đàn trao đổi chuyên môn có chiều sâu và giá trị thực tiễn cao. Trong đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM cập nhật các quy định pháp lý mới nhất liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng hàng hóa, giúp sinh viên hiểu rõ hơn vai trò của hệ thống pháp lý trong đảm bảo tính minh bạch và an toàn trên thị trường.

Ông Huỳnh Thanh Tuấn – Giám đốc Quản lý Chất lượng Saigon Co.op - chia sẻ tại hội thảo.

Các giảng viên, chuyên gia từ nhiều lĩnh vực như Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật hóa học, Y Dược, Khoa học sự sống, Quản trị chất lượng, Kinh doanh quốc tế – Marketing… trực tiếp tham gia báo cáo chuyên đề, kết nối kiến thức học thuật với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Đại diện Saigon Co.op mang đến góc nhìn thực tế từ mô hình bán lẻ hàng đầu Việt Nam với quy trình kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi cung ứng: từ đánh giá nhà cung cấp, kiểm soát chất lượng đầu vào, giám sát phân phối đến kiểm tra, kiểm nghiệm tại điểm bán và xử lý các vấn đề sau bán hàng. Nội dung chia sẻ nhận được sự quan tâm lớn từ sinh viên nhờ tính ứng dụng cao và bám sát yêu cầu nghề nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại.

Chuỗi hội thảo được triển khai từ ngày 17/4/2026 đến ngày 08/5/2026 tại 6 trường đại học gồm: Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Công Thương TP.HCM, Đại học Văn Lang và Đại học Mở TP.HCM.

Không khí tại các buổi thảo luận và giao lưu giữa sinh viên và báo cáo viên luôn sôi nổi, hào hứng.

Chương trình đã thu hút khoảng 1.500 sinh viên tham gia, qua đó góp phần lan tỏa kiến thức về an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức tiêu dùng an toàn và khẳng định cam kết của Saigon Co.op trong việc đồng hành cùng cộng đồng, vì sức khỏe người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của xã hội.

Thông qua việc gắn kết chặt chẽ mô hình "3 nhà", Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò kết nối tiên phong trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững với trọng tâm là sức khỏe người tiêu dùng.

“An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, và hành trình ấy bắt đầu từ việc lan tỏa nhận thức, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm từ thế hệ trẻ hôm nay.