Lịch thi đấu chung kết U17 Đông Nam Á 2026 mới nhất: U17 Việt Nam đấu Malaysia

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra lúc 19h30 hôm nay (24/4) trên sân vận động Gelora Delta ở Sidoarjo (Indonesia). Trước đó, U17 Australia chạm trán U17 Lào trong trận tranh hạng ba cũng tại địa điểm này.

19h30 ngày 24/4: U17 Việt Nam vs U17 Malaysia (kênh trực tiếp: TV360).

15h30 ngày 24/4: U17 Australia vs U17 Lào (Tranh hạng 3).

Thông tin U17 Việt Nam

Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland bước vào trận chung kết với sự tự tin cao sau chiến thắng ngược 2-1 trước U17 Australia ở bán kết. Trước đối thủ được đánh giá cao, đoàn quân của HLV Cristiano Roland chủ động nhập cuộc nhưng sớm bị dẫn bàn. Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh để lật ngược thế trận một cách ngoạn mục và góp mặt ở trận đấu quyết định.

U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Malaysia ở vòng chung kết. (Nguồn: VFF)

Các pha lập công của Mạnh Cường và Nguyễn Lực không chỉ giúp U17 Việt Nam giành quyền vào chung kết, mà còn cho thấy bản lĩnh vững vàng của thế lứa cầu thủ trẻ hiện nay.

U17 Việt Nam cũng có màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải. Ở bảng A, U17 Việt Nam cho thấy sức mạnh vượt trội khi duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi tới 14 bàn thắng và giữ sạch lưới tuyệt đối.

Ở phía bên kia, U17 Malaysia có hành trình nhẹ nhàng hơn. Việc giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Lào ở bán kết đã mang lại cú hích tinh thần lớn cho thầy trò HLV Shukor Adan. Với lối chơi giàu thể lực và khả năng chuyển trạng thái nhanh, Malaysia được đánh giá là đối thủ đáng gờm.

Đáng chú ý, ở vòng bảng, U17 Việt Nam từng thắng đậm U17 Malaysia 4-0. Tuy vậy, trong bối cảnh một trận chung kết với nhiều áp lực, màn tái đấu hứa hẹn sẽ khó đoán hơn. Với phong độ ổn định cùng tinh thần thi đấu kiên cường, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để hướng tới chức vô địch khu vực.