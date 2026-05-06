Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Yemen ngày 7/5 trên kênh nào?

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Yemen thuộc bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra lúc 0h ngày 7/5, được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360 và kênh YouTube của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen.

Thông tin U17 Việt Nam và U17 Yemen

Ngay sau khi giành chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam lập tức lên đường sang Ả Rập Xê Út để dự giải đấu quan trọng VCK U17 châu Á 2026. Đây đồng thời là vòng loại U17 World Cup 2026, do đó thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland càng có thêm động lực ngoài việc cọ xát tích lũy kinh nghiệm.

Theo quy định của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2026 và đồng thời đoạt vé trực tiếp dự U17 World Cup 2026 diễn ra vào cuối năm. Đây cũng là mục tiêu mà U17 Việt Nam hướng tới.

U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Yemen ngay trong trận ra quân ở VCK U17 châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 có sự góp mặt của 15 đội (U17 Triều Tiên rút lui), chia thành 4 bảng. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trong đó, Hàn Quốc được xem là đối thủ vượt trội, khiến cuộc đua giành vị trí nhì bảng trở nên thực tế hơn với đại diện Việt Nam.

Trong trường hợp không nằm trong top 2 của bảng đấu, nếu U17 Qatar (đội chủ nhà) vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội góp mặt tại World Cup với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong ba đối thủ cùng bảng, U17 Yemen được xem là “dễ thở” nhất đối với U17 Việt Nam. U17 Yemen từng giành vé dự World Cup 2002, tuy nhiên từ đó tới nay bóng đá trẻ Yemen không đạt được nhiều thành tích tốt.

Ở bảng đấu được đánh giá "nặng ký" cho hai suất đi tiếp, Nguyễn Lực và các đồng đội buộc phải giành trọn 3 điểm. Chỉ cần sẩy chân, cơ hội vượt qua vòng bảng sẽ trở nên rất mong manh.

Một chiến thắng ở trận ra quân sẽ tạo đà tâm lý quan trọng trước khi U17 Việt Nam chạm trán hai đối thủ mạnh là U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Cuộc đối đầu với U17 Yemen vì thế mang tính bước ngoặt, tác động trực tiếp tới cục diện cạnh tranh vé đi tiếp tại VCK U17 châu Á 2026.