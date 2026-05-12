Xe điện giá rẻ nhất của BYD được trang bị LiDAR vốn chỉ có trên xe sang

(VTC News) -

BYD Seagull 2026 (còn có tên gọi Dolphin Mini tại một số thị trường quốc tế) duy trì ngôn ngữ thiết kế "Aesthetic Ocean" đặc trưng với các đường nét góc cạnh, năng động.

Điểm mới quan trọng nhất trên phiên bản này là sự xuất hiện của cảm biến LiDAR - công nghệ phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng tùy chọn đặt trên nóc xe. Trang bị này giúp cải thiện đáng kể khả năng nhận diện vật thể và hỗ trợ hệ thống lái tự động thông minh hoạt động chính xác hơn trong nhiều điều kiện giao thông phức tạp.

Tổng thể thiết kế ngoại thất hiện đại và nhỏ gọn của BYD Seagull phiên bản 2026.

Về khả năng vận hành, xe cung cấp hai tùy chọn bộ pin Blade độc quyền của BYD. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin dung lượng 30,08 kWh cho phạm vi hoạt động 305 km, trong khi phiên bản cao cấp trang bị pin 38,88 kWh giúp xe di chuyển tối đa 405 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn CLTC).

Cụm đèn hậu LED trải dài xuyên suốt phần đuôi xe.

Xe trang bị mô-tơ điện cho công suất tối đa 55 kW (khoảng 74 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, cho phép đạt vận tốc giới hạn 130 km/h. Khả năng sạc nhanh cũng được tối ưu hóa, hỗ trợ sạc từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 30 phút.

Khoang lái với màn hình trung tâm có thể xoay đặc trưng của các dòng xe nhà BYD.

Không gian nội thất giữ nguyên phong cách tối giản nhưng hiện đại với màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch có khả năng xoay linh hoạt, tích hợp hệ thống kết nối thông minh DiLink. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hiển thị đầy đủ thông số vận hành.

Dù là dòng xe giá rẻ, BYD vẫn trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như 4 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống kiểm soát ổn định thân xe (ESP) và gương chiếu hậu chỉnh điện có sưởi.

Cảm biến LiDAR lắp trên nóc xe là nâng cấp công nghệ đắt giá giúp tăng khả năng hỗ trợ lái an toàn.

Tại thị trường nội địa, mức giá khởi điểm của mẫu xe điện này dao động từ khoảng 69.800 Nhân dân tệ (tương đương hơn 240 triệu đồng). Với việc bổ sung tùy chọn LiDAR và duy trì mức giá cạnh tranh, BYD Seagull tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ, tạo sức ép lên các đối thủ cùng tầm giá.