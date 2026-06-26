(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 26/6 và sáng 27/6 có 6 trận đấu. Na Uy sẽ gặp Pháp trên sân vận động Gillette (Massachusetts, Mỹ). Cùng bảng I, Senegal chạm trán Iraq ở sân BMO (Canada). Trong khi đó, bảng H chứng kiến trận đấu giữa Cape Verde vs Ả Rập Xê Út và Uruguay vs Tây Ban Nha lần lượt trên sân NRG và sân Akron tại Mỹ. Ở bảng G, New Zealand sẽ thi đấu với Bỉ ở sân BC Place (Vancouver, Canada) trong khi Ai Cập gặp Iran ở sân Lumen Field (Seattle, Mỹ).

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 26/6 và sáng 27/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 27/6 2h Na Uy vs Pháp VTV3, VTV10, VTV6 27/6 2h Senegal vs Iraq VTV2, VTV6 27/6 7h Cape Verde vs Ả Rập Xê Út VTV2, VTV6 27/6 7h Uruguay vs Tây Ban Nha VTV3, VTV6 27/6 10h New Zealand vs Bỉ VTV3, VTV6 27/6 10h Ai Cập vs Iran VTV2, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Na Uy đang có kỳ World Cup đầy ấn tượng trong lần trở lại giải đấu sau nhiều thập kỷ. Họ thắng Iraq 4-1, thắng Senegal 3-2 và sớm vượt qua vòng bảng. Đội tuyển Pháp cũng toàn thắng và thể hiện sức mạnh vượt trội. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps thắng Senegal 3-1, thắng Iraq 3-0, ghi 6 bàn và mới thủng lưới 1 lần.

Bảng I đã sớm xác định hai đội đi tiếp là Pháp và Na Uy. Điều đó biến màn so tài giữa Senegal và Iraq thành cuộc đua giành cơ hội cuối cùng. Sau hai trận thua đầu tiên, Senegal đã lặp lại số thất bại nhiều nhất của họ trong một kỳ World Cup. Trước đó, họ cũng thua hai trận tại World Cup 2022 ở Qatar. Nếu tiếp tục thất bại trước Iraq, Senegal sẽ lần đầu tiên trong lịch sử thua ba trận vòng bảng liên tiếp tại World Cup.

Trong khi đó, Iraq gần như chỉ còn thi đấu vì danh dự. Iraq vẫn chưa ghi được bàn nào tại giải đấu năm nay. Đội bóng của HLV Graham Arnold cần thắng với cách biệt khoảng 5 bàn mới có thể nghĩ tới cơ hội đi tiếp theo diện đội đứng thứ ba. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện trong hai trận đầu chưa cho thấy khả năng tạo nên điều kỳ diệu đó.

Na Uy thắng Iraq 4-1, thắng Senegal 3-2 và sớm vượt qua vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Cape Verde và Ả Rập Xê Út đều còn nguyên cơ hội giành vé vào vòng 32 đội khi bước vào trận đấu quan trọng của bảng H. Chỉ cần hòa, Cape Verde vẫn có cơ hội lớn đi tiếp với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Trong khi đó, ngay cả khi giành chiến thắng, Ả Rập Xê Út vẫn có thể bị loại nếu Uruguay không thua Tây Ban Nha. Bởi vậy, HLV Donis gần như không còn quyền mắc sai lầm.

Uruguay bước vào lượt trận cuối gặp Tây Ban Nha trong bối cảnh buộc phải tìm kiếm kết quả thuận lợi. Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa gây thất vọng khi liên tiếp bị Ả Rập Xê Út và Cape Verde cầm hòa ở những trận đấu mà họ được đánh giá cao hơn và đáng ra phải giành trọn 3 điểm. Uruguay rất muốn tránh kịch bản tiếp tục chia điểm.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha đã tìm lại cảm giác thi đấu bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Ả Rập Xê Út. HLV Luis de la Fuente vì thế có cơ sở để tự tin hướng tới một kết quả tích cực tại Guadalajara.

Đội tuyển Bỉ chưa thua nhưng cũng không thắng trong 2 lượt đầu tiên của World Cup 2026. Trận hòa Ai Cập 1-1 và Iran 0-0 khiến đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia bị đẩy vào thế không được phép lãng phí thêm cơ hội.

Bỉ có chất lượng tấn công vượt trội, nhưng đầu ra bàn thắng rất thấp. Nếu De Bruyne, Lukaku, Trossard hoặc Doku không tạo khác biệt sớm, áp lực sẽ chuyển ngược về phía đại diện châu Âu.

Trong khi đó, Ai Cập hòa Bỉ 1-1 ở trận ra quân, sau đó thắng New Zealand 3-1 để vươn lên dẫn đầu bảng G. Với 4 điểm và hiệu số +2, đội bóng châu Phi có thể đá kiên nhẫn, giữ cấu trúc và chờ khoảng trống thay vì đẩy nhịp trận lên quá sớm. Trên lý thuyết, kể cả trong trường hợp thua, Ai Cập vẫn có thể đi tiếp với vị trí nhì bảng hoặc thứ ba.

Iran lại ở thế khó hơn. Hai trận hòa trước New Zealand và Bỉ giúp đại diện của bóng đá châu Á duy trì hy vọng. Tuy nhiên, 2 điểm chưa đủ để bảo đảm suất đi tiếp. Nếu Bỉ thắng New Zealand ở trận cùng giờ, Iran cần nhiều hơn một kết quả hòa.