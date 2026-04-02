Lần đầu trong năm, nhu cầu sử dụng điện toàn quốc vượt 1 tỷ kWh

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), ngày 31/3, hệ thống điện quốc gia ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ lần đầu đạt trên 1 tỷ kWh (1.005 triệu kWh) trong năm 2026.

Đây là con số chưa từng được ghi nhận từ năm 2024 trở về trước, năm 2025 đến cao điểm nắng nóng giữa tháng 5 mới bắt đầu ghi nhận sản lượng vượt ngưỡng 1 tỷ kWh/ngày, cho thấy nhu cầu sử dụng điện tăng cao rõ rệt qua các năm.

Cụ thể, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 48.789 MW (vào thời điểm 15h55), tăng 2.512 MW tương đương với 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện toàn quốc đạt 1.004,7 triệu kWh, tăng hơn 69 triệu kWh (tương đương 7,4%) so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện tiêu thụ các miền Bắc/Trung/Nam lần lượt đạt 464/95/444 triệu kWh, đặc biệt miền Bắc tăng hơn 49 triệu kWh tương đương với 11,9% so với cùng kỳ năm 2025.

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia)

Cũng theo NSMO, hệ thống điện quốc gia trong ngày được vận hành an toàn, ổn định, các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh bước vào các tháng mùa khô.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn cũng như tối ưu hóa chi phí cho người sử dụng, NSMO khuyến cáo cộng đồng nên áp dụng các giải pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Khuyến nghị này đặc biệt quan trọng trong thời điểm cao điểm mùa khô năm 2026, dự kiến kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 8/2026, trước mắt trong đợt nắng nóng diện rộng sắp tới (từ ngày 7 - 14/4) với nền nhiệt độ phổ biến từ 36–38°C, một số nơi có thể vượt quá 39°C.