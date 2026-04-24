Lái sướng, an toàn, chủ xe VF 6 thảnh thơi tận hưởng hành trình xa

Yên tâm “lên rừng, xuống biển” với VF 6

Sau hơn 200 km rong ruổi từ Việt Trì (Phú Thọ) đến đảo Cát Bà (Hải Phòng), anh Minh, chủ xe VF 6 và là một reviewer công nghệ cảm nhận rõ những ưu điểm vượt trội về khả năng vận hành của mẫu SUV cỡ B.

Theo chia sẻ của vị chủ xe, một trong những điểm gây ấn tượng mạnh là hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS). Anh Minh khẳng định, ADAS trên VF 6 mang đến loạt tính năng thường chỉ xuất hiện ở những mẫu xe phân khúc trên như hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ tự động chuyển làn, phanh tự động khẩn cấp trước và sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

“Di chuyển trên cao tốc rất nhàn. Chỉ cần kích hoạt ADAS, xe gần như tự vận hành theo thiết lập sẵn. Người lái vẫn nên đặt tay lên vô lăng để đảm bảo an toàn, nhưng chân ga và chân phanh hầu như không cần sử dụng. Xe tự động bám theo phương tiện phía trước. Mình cài tốc độ 120 km/h đúng giới hạn cho phép. Khi chuyển làn, xe sẽ tự tăng tốc trở lại”, anh Minh nói.

Bên cạnh đó, khả năng phản hồi chính xác của vô lăng được vị chủ xe đánh giá cao. “Mình tắt ADAS và thử đánh lái nhẹ thì xe phản ứng ngay lập tức, gần như không có độ trễ”, anh phân tích.

Ở khía cạnh vận hành tổng thể, hệ thống treo sau đa điểm cũng là điểm cộng đáng chú ý. Anh Minh nhận định, đây là cấu hình hiếm gặp trong phân khúc SUV hạng B, thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe hạng C hoặc D. Nhờ trang bị này, xe duy trì được sự ổn định và cân bằng tốt hơn trong suốt hành trình, đặc biệt trên các cung đường dài.

Trong chuyến phượt tới Cát Bà, chế độ “cắm trại” trên xe được anh tận dụng hiệu quả trong điều kiện thời tiết nắng nóng, giúp duy trì không gian nội thất luôn mát mẻ ngay cả khi xe không di chuyển.

Mua xe 0 đồng trả trước, miễn phí sạc pin 3 năm

Ngoài khả năng vận hành, một yếu tố quan trọng tạo nên sức hút rõ rệt của VF 6 nằm ở tính “thân thiện với túi tiền”, không chỉ tại thời điểm mua xe mà còn xuyên suốt quá trình sử dụng. Với mức giá niêm yết từ 689 triệu đồng cho bản Eco và 745 triệu đồng cho bản Plus, mẫu SUV điện này được nhiều người dùng đánh giá là “giá trị hơn giá tiền” khi mang lại trải nghiệm tương đương các dòng xe ở phân khúc cao hơn.

Đặc biệt, các chính sách tài chính linh hoạt đang giúp việc sở hữu VF 6 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong tháng 4/2026, người mua VF 6 có thể nhận tổng ưu đãi lên tới 67 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ 6% giá xe và thêm 3% dành cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng tới 30/4. Song song đó, chương trình vay trả góp “0 đồng” vốn đối ứng với lãi suất cố định từ 7%/năm trong 3 năm đầu giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng.

“Đợt này gia đình nhiều khoản chi tiêu, nên chính sách này như ‘cứu tinh’ cho tôi. Tôi chọn trả trước 30%, phần còn lại vay trong 3 năm để tranh thủ lãi suất ưu đãi, không sợ bị thả nổi”, anh Nguyễn Văn Hà, một thành viên cộng đồng VF 6, tính toán.

Không chỉ vậy, VF 6 còn cho thấy lợi thế rõ rệt trong quá trình vận hành. Chủ xe điện VinFast được hưởng quyền lợi sạc miễn phí tại hệ thống trạm công cộng V-Green trong khoảng 3 năm (tối đa 10 lần/tháng đến 10/2/2029, không giới hạn với khách hàng vận doanh trên nền tảng Green SM Platform), qua đó giúp tối ưu đáng kể chi phí năng lượng.

Đặc thù của xe điện với ít chi tiết cơ khí và không cần thay dầu định kỳ cũng giúp chi phí bảo dưỡng giảm đáng kể. Đặc biệt, VF 6 được bảo hành tới 7 năm cho xe và 8 năm cho pin – vượt trội so với mặt bằng chung trong phân khúc. “Chính sách của VF 6 rõ ràng mang lại lợi thế lớn về chi phí sử dụng dài hạn”, reviewer Phan Anh (Xe Hay) chia sẻ thêm.

Nhiều trang bị ở phân khúc trên nhưng chi phí sở hữu và sử dụng đều nhẹ nhàng, VinFast VF 6 có lợi thế trong phân khúc B-SUV.

Khách hàng quan tâm tới VF 6 và các dòng ô tô điện khác của VinFast có cơ hội trực tiếp trải nghiệm xe và được tư vấn chuyên sâu về các chính sách ưu đãi tại sự kiện "Hào khí sông Lam" diễn ra từ ngày 24-26/4 tại Vincom Nghệ An và Vincom Hà Tĩnh.