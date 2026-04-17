Kỳ tích tại BV Phụ sản Hà Nội: Hai trẻ song sinh chào đời cách nhau 13 tuần

Mang thai sau nhiều năm điều trị buồng trứng đa nang, với chị N.T.L. (32 tuổi, Bắc Ninh) hai thai nhi là tất cả hy vọng của gia đình. Thai kỳ tưởng chừng thuận lợi cho đến tuần 20, khi cổ tử cung bắt đầu ngắn lại, báo hiệu nguy cơ sinh non.

Tình trạng xấu đi ở tuần 22–23, sản phụ đau bụng tăng dần, ra dịch âm đạo, xuất hiện cơn co tử cung. Chị nhập Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 30/12/2025, cổ tử cung mở 2–3 cm, thai thứ nhất tụt thấp.

Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh khó, đồng thời tiềm ẩn nhiễm trùng đe dọa cả mẹ và thai còn lại. Trước lựa chọn giữ hay buông, êkíp quyết định điều trị tích cực, tận dụng các phương pháp mới nhằm kéo dài thai kỳ.

Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh rất khó, nguy cơ mất thai cao. (Ảnh: BVCC)

Đến tuần 26, sản phụ chuyển dạ. Thuốc trưởng thành phổi được sử dụng để hỗ trợ thai nhi. Ngày 20/1, bé gái đầu tiên chào đời với cân nặng 650g và được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Trẻ gặp biến chứng chảy máu não, nhiễm trùng. Sau nhiều can thiệp và chăm sóc tích cực, bé hiện nặng 1,8 kg, tự thở và phản xạ tốt.

Thông thường, thai thứ hai sẽ sinh ngay sau thứ nhất, nhưng trong trường hợp này, các bác sĩ đưa ra quyết định: giữ thai thứ hai trong tử cung càng lâu càng tốt.

Đây là lựa chọn nhiều rủi ro. Nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng sản khoa luôn thường trực. Nếu kéo dài được thai kỳ, cơ hội sống của bé sẽ tăng đáng kể.

Sản phụ được điều trị theo phác đồ nghiêm ngặt, theo dõi sát sao từng ngày. Mỗi thay đổi nhỏ đều được cập nhật để điều chỉnh hướng xử trí phù hợp. Thai nhi thứ hai tiếp tục phát triển trong tử cung, dù tăng cân chậm hơn so với tuổi thai.

Sáng 15/4, bé trai chào đời nặng 2.400 g, sức khỏe ổn định.

Việc giữ được thai thứ hai thêm 13 tuần sau khi thai thứ nhất sinh non là tình huống hiếm gặp. Thành công này mở ra thêm hy vọng cho các thai kỳ nguy cơ cao, nơi mỗi ngày kéo dài được đều có thể thay đổi cơ hội sống của một đứa trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo sản phụ cần theo dõi thai kỳ chặt chẽ bằng siêu âm 4D, doppler màu, đo tim thai... để phát hiện sớm bất thường. Nhờ đó, bác sĩ khám, siêu âm thai định kỳ mới đưa ra hướng xử trí phù hợp, an toàn cho mẹ và bé.