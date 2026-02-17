Tiếng khóc chào đời phút giao thừa Bính Ngọ tại các bệnh viện sản lớn

(VTC News) -

Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (Hà Nội), lúc 0h32 ngày 1/1/2026, bé trai Nguyễn Thế Minh Khôi, nặng 3kg, con đầu lòng của anh Nguyễn Thế Tuấn và chị Nguyễn Vân Anh (Bắc Ninh), chào đời an toàn tại khoa Đẻ. Ngay sau sinh, bé được da kề da với mẹ – phương pháp được Bộ Y tế khuyến cáo nhằm giúp trẻ ổn định thân nhiệt, nhịp thở và tăng gắn kết mẹ con trong những phút đầu sau sinh.

Sản phụ sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong thời khắc chào đón năm mới.

Chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt ấy, PGS.TS Vũ Văn Du, Phó Giám đốc bệnh viện, trực tiếp chúc mừng gia đình. “Tiếng khóc chào đời trong đêm giao thừa luôn mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ với gia đình sản phụ mà còn với đội ngũ y tế đang làm nhiệm vụ”, ông chia sẻ.

Lãnh đạo bệnh viện chúc mừng gia đình.

Công dân nhí đầu tiên của năm mới tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một bé trai nặng 3,5kg, sinh lúc 0h01 trong sự theo dõi sát sao của ê-kíp bác sỹ, hộ sinh. Sản phụ Đỗ Thị Minh xúc động nói rằng mọi mệt mỏi dường như tan biến khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, khoảnh khắc mà chị gọi là “món quà đầu năm không gì sánh được”.

Không khí tương tự cũng diễn ra tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương (TP.HCM), nơi công dân nhí đầu tiên cất tiếng khóc đúng 0h ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2/2026). Theo đại diện bệnh viện, ca sinh diễn ra thuận lợi trong sự phối hợp nhịp nhàng của kíp trực giao thừa; em bé khỏe mạnh, mẹ an toàn.

Công dân nhí chào đời tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), chỉ trong 30 phút đầu tiên của năm mới đã có bốn em bé Bính Ngọ chào đời an toàn. Hình ảnh các y bác sỹ tất bật trong phòng sinh giữa đêm giao thừa khi các gia đình khác đang sum họp được xem là minh chứng cho đặc thù nghề nghiệp và tinh thần “trực Tết là nhiệm vụ thường trực” của ngành Y.

Sản phụ sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ.

Theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, các bệnh viện sản luôn bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và phương án cấp cứu trong dịp Tết nhằm đảm bảo mọi ca sinh được xử trí kịp thời, an toàn, với mục tiêu cao nhất là mẹ tròn con vuông.

Những tiếng khóc đầu đời vang lên giữa thời khắc đất trời giao hòa không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một sinh mệnh mới, mà còn được nhiều thầy thuốc coi như lời chúc đầu xuân ý nghĩa nhất – báo hiệu một năm Bính Ngọ bình an, tiếp nối và tràn đầy hy vọng.