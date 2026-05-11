Liên tiếp xảy ra động đất ở 4 xã của Quảng Ngãi

Ngày 11/5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất phát đi thông báo về 4 trận động đất xảy ra vào sáng cùng ngày tại 4 xã của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, lúc 5 giờ 15 phút 10 giây, trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại xã Măng Bút. Tiếp đến, 5 giờ 20 phút 00 giây, trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại xã Măng Ri. Lúc 5 giờ 34 phút 18 giây, trận động đất có độ lớn M = 2.6, được ghi nhận tại xã Măng Đen. Cuối cùng, lúc 6 giờ 23 phút 28 giây, trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại khu vực xã Kon Plông.

Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra tại khu vực xã Kon Plông. (Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần)

Cả 4 trận động đất trên đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km và cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 0.

Được biết, tối 10/5, một trận động đất xảy ra tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La. Nhiều người dân ở các khu vực Sông Mã, Sốp Cộp, Phiêng Cằm… hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn kèm rung lắc mạnh trong vài giây.

Theo thông tin từ Viện Các khoa học Trái đất, trận động đất xảy ra vào lúc 19h52 ngày 10/5, có độ lớn 4.0. Tâm chấn nằm tại khu vực xã Mường Hung với tọa độ 20.954 độ vĩ Bắc - 103.826 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 0.

Tại nhiều khu vực ở Sơn La, người dân cho biết họ cảm nhận rõ rung lắc kéo dài khoảng vài giây kèm âm thanh lớn phát ra trước đó.

Anh Thường, sống tại xã Mường Hung, kể rằng thời điểm xảy ra động đất, anh đang nằm nghỉ trong phòng thì bất ngờ nghe hai tiếng động lớn liên tiếp. “Ban đầu tôi tưởng có vật gì va chạm mạnh ở gần nhà. Chỉ vài giây sau thì nền nhà rung lên khá rõ. Lúc ấy cả nhà đều giật mình vì chưa gặp tình huống như vậy bao giờ”, anh Thường nói.

Theo anh, rung lắc diễn ra không quá lâu nhưng đủ khiến nhiều người trong khu vực lo lắng, gọi điện hỏi thăm nhau ngay trong tối cùng ngày.

Chị Trang (cùng ở xã Mường Hung) cho biết chị cảm nhận được đợt rung mạnh khi đang ở nhà cùng người thân: “Tôi nghe tiếng động khá lớn rồi đồ đạc trong nhà rung mạnh. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây nhưng ai cũng bất ngờ vì ở Sơn La hiếm khi cảm nhận rõ động đất như vậy”.

Nhiều người dân địa phương nói rằng ngoài rung lắc, điều khiến họ chú ý nhất là âm thanh lớn phát ra gần như cùng lúc với chấn động. Anh Long, một người dân ở Sơn La, kể, anh đang sử dụng điện thoại thì nghe tiếng “uỳnh” rất mạnh, sau đó cửa kính và tường nhà rung lên.

“Âm thanh nghe giống tiếng nổ lớn nên tôi vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau mới biết là động đất”, anh Long nói.