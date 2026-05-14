Không cần Haaland, Man City vẫn thắng Crystal Palace 3-0

Sáng 14/5, Manchester City đấu với Crystal Palace trong trận đá bù vòng 31 giải Ngoại Hạng Anh. Trong tình thế buộc phải thắng để tiếp tục đua vô địch với Arsenal, đội chủ sân Etihad (Manchester, Anh) không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ với 3 bàn thắng.

Huấn luyện viên Pep Guardiola gây sốc khi cất cả Erling Haaland, Rayan Cherki và Jeremy Doku trên ghế dự bị. Dù vậy, sức tấn công của Man City vẫn đủ để áp đảo Crystal Palace và ghi bàn.

Man City đánh bại Crystal Palace 3-0. (Ảnh: Reuters)

Phil Foden thi đấu nổi bật trong hiệp một. Tiền vệ người Anh có 2 pha kiến tạo bằng những cú chạm bóng khéo léo, tạo cơ hội thuận lợi để Antoine Semenyo và Omar Marmoush lập công giúp Man City dẫn 2-0 sau nửa đầu trận đấu.

Crystal Palace - đội bóng không còn mục tiêu ở đấu trường trong nước - không tạo ra mối đe dọa đáng kể cho hàng phòng ngự của Man City. Đội khách cũng không quyết liệt trong phòng ngự hay các tình huống tranh chấp.

Sau giờ nghỉ, vẫn kiểm soát bóng áp đảo dù không tấn công mạnh như trước đó. Đội chủ nhà chỉ tung ra 4 cú sút, 1 lần trúng dích nhưng vẫn đủ để có thêm một bàn thắng. Cherki kiến tạo để Savinho nâng tỷ số lên 3-0.

Man City chỉ kém Arsenal 2 điểm. (Ảnh: Reuters)

Pha lập công của cầu thủ Brazil có ý nghĩa quan trọng. Chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Crystal Palace không chỉ giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal còn 2 điểm mà còn vượt lên 1 đơn vị so với đối thủ về hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Ở 2 vòng cuối, Man City lần lượt đối đầu với Bournemouth và Aston Villa. Trước đó, vào cuối tuần này, thầy trò huấn luyện viên Guardiola còn gặp Chelsea ở trận chung kết FA Cup.

Man City 3 0 Crystal Palace Semenyo 32' Marmoush 40' Savinho 84'

Số liệu thống kê Man City 3-0 Crystal Palace.

Đội hình Man City vs Crystal Palace

Man City: Gianluigi Donnarumma (25), Josko Gvardiol (24), Marc Guehi (15), Abdukodir Khusanov (45), Matheus Nunes (27), Bernardo Silva (20), Phil Foden (47), Rayan Ait Nouri (21), Savinho (26), Omar Marmoush (7), Antoine Semenyo (42).

Crystal Palace: Dean Henderson (1), Jaydee Canvot (23), Maxence Lacroix (5), Chris Richards (26), Tyrick Mitchell (3), Jeferson Lerma (8), Will Hughes (19), Daniel Munoz (2), Yeremi Pino (10), Brennan Johnson (11), Jean Philippe Mateta (14).