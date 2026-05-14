Dự báo thời tiết 14/5: Nắng nóng bao trùm từ Bắc vào Nam, có nơi trên 38°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/5/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 14/5, nắng nóng mở rộng phạm vi và gia tăng cường độ ở Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37°C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng bao trùm dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Ngày 14/5, từ Bắc vào Nam nắng nóng.

Nam Bộ duy trì chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, trong đó, trọng tâm nắng nóng ở khu vực này xảy ra tại miền Đông Nam Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37°C.

Độ ẩm trong không khí ở các khu vực trên tương đối thấp, chỉ khoảng 45-50%, trong đó Nam Bộ 50-55%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng trên diện rộng.

Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Nam Bộ sẽ kết thúc từ 16/5. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 16-17/5.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng người dân ở các khu vực trên cả nước cần đề phòng mưa rào và dông có thể xảy ra bất chợt lúc chiều tối, đêm, khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn giao mùa nhưng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/5/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, phía Bắc có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, miền Đông có nơi trên 37°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Ngày 13/5, Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như trạm: Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Tuyên Hóa (Quảng Trị) 37,3°C; Đông Hà (Quảng Trị) 37,7°C; Trà My (Đà Nẵng) 37,8°C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38°C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,2°C; Tà Lài (Đồng Nai) 37,5°C.