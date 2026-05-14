Xác định 9 đội tuyển châu Á dự World Cup U17 2026: U17 Việt Nam lần đầu có tên

Tối 14/5, vòng bảng giải U17 châu Á 2026 - cũng là giải đấu xác định các suất tham dự World Cup U17 năm nay - khép lại sau các trận đấu cuối của bảng C và D. Toàn bộ 9 đội tuyển đại diện châu Á tham dự đấu trường thế giới lứa tuổi U17 được xác định, trong đó có U17 Việt Nam.

Chủ nhà của World Cup U17 2026 là U17 Qatar nghiễm nhiên có suất đặc cách tham dự vòng chung kết. Với việc đội tuyển này không vượt qua vòng bảng giải U17 châu Á, các suất góp mặt tại World Cup U17 thuộc về 8 đội bóng lọt vào tứ kết (không còn suất "vé vớt" cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng).

U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup U17 lần đầu tiên.

Tại bảng C, U17 Việt Nam sớm có được lợi thế sau chiến thắng trước Yemen với tỉ số 1-0. Sang lượt trận thứ 2, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland dẫn trước Hàn Quốc 1-0 trước khi thua ngược 1-4 trong vòng 10 phút cuối.

Ở trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam cần thắng U17 UAE để chắc chắn vào vòng trong và có suất World Cup mà không cần quan tâm tới trận cùng giờ giữa U17 Hàn Quốc gặp U17 Yemen. U17 Việt Nam rơi vào thế bất lợi khi thủng lưới ngay ở giây 16. Dù vậy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Mạnh Cường lần lượt lập công mang về chiến thắng 3-2 cho U17 Việt Nam.

Cùng với việc U17 Hàn Quốc hòa U17 Yemen 0-0, U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích dẫn đầu bảng C. U17 Việt Nam cùng Hàn Quốc (nhì bảng) giành quyền tham dự World Cup U17 2026. U17 Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vượt qua vòng bảng giải châu lục lần này.

Bảng D là bảng đấu đặc biệt khi U17 Triều Tiên bỏ giải và chỉ còn 3 đội bóng U17 Ấn Độ, U17 Australia và U17 Uzbekistan. Không có bất ngờ nào xảy ra khi U17 Ấn Độ nhận liên tiếp 2 trận thua và đứng cuối bảng, bị loại sớm.

U17 Uzbekistan và U17 Australia lần lượt chiếm 2 vị trí đi tiếp tại bảng đấu này và được dự World Cup. U17 Australia chính là đối thủ của U17 Việt Nam ở vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Tại bảng B, U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc đi tiếp nhờ màn trình diễn thuyết phục. U17 Trung Quốc bất ngờ đánh bại Qatar 2-0 và đẩy đối thủ xuống vị trí thứ ba. Trong khi đó, U17 Nhật Bản thắng tuyệt đối 3 trận và vào tứ kết. U17 Indonesia bị loại.

Bảng A có tới 2 đại diện Đông Nam Á là U17 Thái Lan và U17 Myanmar. Điểm số duy nhất họ giành được đến từ trận đối đầu trực tiếp với nhau ở lượt cuối. Ở thời điểm đó, U17 Thái Lan và U17 Myanmar biết trước không còn cơ hội dự World Cup (cả 2 đội đều thua 2 lượt đầu tiên).

U17 Ả Rập Xê Út và U17 Tajikistan là 2 đội giành quyền đi tiếp và dự World Cup U17.

Danh sách 9 đội châu Á giành quyền dự World Cup U17 2026 Qatar (chủ nhà) Ả Rập Xê Út Tajikistan Nhật Bản Trung Quốc Việt Nam Hàn Quốc Uzbekistan Australia.