Khởi tố gã đàn ông ở Hưng Yên liên tục vứt gà chết vào nhà, hành hung bố vợ cũ

(VTC News) -

Ngày 2/7, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn (sinh năm 1991, trú tại xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên) về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Văn Tuấn sau khi ly hôn vợ là chị Đinh Thị Th. (sinh năm 1993, trú tại thôn Mai Xá, xã Tiên Hoa) đã nảy sinh mâu thuẫn với gia đình chị Th.

Trần Văn Tuấn (áo trắng) làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên)

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2026, Tuấn nhiều lần đến nhà bố vợ cũ để gây sự, quậy phá. Đặc biệt, gã này còn vứt gà chết, túi đựng rác, trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là xăng để đốt nhà,... và có nhiều lời lẽ chửi bới, thách thức đe dọa tinh thần những người trong gia đình nạn nhân.

Không dừng lại, Tuấn còn trực tiếp hành hung bố vợ cũ khiến nạn nhân bị thương phải đi Bệnh viện Đa khoa Tiên Lữ cấp cứu, điều trị.

Cơ quan chức năng xác định những việc làm trên của Tuấn diễn ra trong một thời gian dài, lặp đi lặp lại khiến nhiều người dân thôn Mai Xá hoang mang, lo lắng và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự công cộng tại địa phương.

Trên cơ sở đánh giá toàn bộ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như tính chất mức độ và hậu quả nghiêm trọng do hành vi phạm tội của Tuấn gây ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn về tội “Gây rối trật tự công cộng”.