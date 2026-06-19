Triệu tập 16 thanh thiếu niên mang phóng lợn từ Hà Nội xuống Ninh Bình gây rối

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an xã Bình An vừa triệu tập 16 thanh thiếu niên để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Nhóm này có độ tuổi từ 16 đến 19, trú tại các phường Liêm Tuyền, Hà Nam, Phù Vân, các xã Bình Mỹ, Liêm Hà (tỉnh Ninh Bình) và xã Chuyên Mỹ, phường Hà Đông (TP Hà Nội).

Nhóm thanh thiếu niên bị triệu tập để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo cơ quan công an, trước đó, 16 đối tượng điều khiển 8 xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm là dao phóng lợn, di chuyển thành đoàn trên nhiều tuyến đường thuộc xã Bình An và các địa phương lân cận.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này liên tục hò hét, dàn hàng ngang trên đường, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Bình An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ và triệu tập toàn bộ 16 thanh thiếu niên liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong ngày 19/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ điều khiển xe máy truy đuổi nhau trên nhiều tuyến đường thuộc phường Hoa Lư.

Các bị can gồm Nguyễn Hồng Sơn (SN 2007), Phạm Khắc Hà (SN 2005), Vũ Nguyễn Duy Tùng (SN 2009), Ninh Vũ Thiên (SN 2009), Đinh Văn Hòa (SN 2007), Vũ Hà Thắng (SN 2008), Lê Minh Thư (SN 2006), Tạ Hà Yến Nhi (SN 2008) và Phạm Khánh Ngọc (SN 2009), cùng trú tại Ninh Bình và Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng nhiều lần hẹn nhau tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm rồi điều khiển xe máy với tốc độ cao để truy đuổi, giải quyết mâu thuẫn trên các tuyến đường công cộng thuộc phường Hoa Lư.

Trước thời điểm xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại khu vực ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng giao với đường Lương Văn Thăng (tổ dân phố 8 Đông Thành, phường Hoa Lư), lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh thiếu niên trên đã tụ tập, chuẩn bị hung khí và tổ chức truy đuổi nhau gây náo loạn nhiều tuyến phố.

Quá trình truy đuổi đã dẫn đến va chạm khiến một số người bị thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, Công an phường Hoa Lư đã thu thập tài liệu, chứng cứ, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, việc liên tiếp xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao, truy đuổi nhau trên đường phố không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm tăng cường tính răn đe và phòng ngừa chung.