Gây rối tại trụ sở tiếp công dân, 3 bị can bị bắt tạm giam ở Lào Cai

Theo tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 người để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ việc xảy ra tại phường Yên Bái vào ngày 15/9/2025, gồm: Đỗ Văn Tiếp (70 tuổi, trú xã Gia Phú), Đinh Văn Hòa (59 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hùng (59 tuổi), cùng trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Theo kết quả điều tra, 3 bị can này cùng một số người khác nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai và chính sách đối với người có công. Tuy nhiên, sau khi được các cơ quan chức năng xem xét, trả lời bằng văn bản đồng thời trực tiếp mời làm việc, giải thích quy định pháp luật, họ vẫn không chấp hành, tiếp tục tụ tập tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh và Công an tỉnh Lào Cai.

Nhóm người lợi dụng quyền khiếu nại để tụ tập đông người, gây rối trật tự. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Đỉnh điểm, ngày 15/9/2025, Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hòa lôi kéo nhiều người đến trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Lào Cai căng băng rôn và có những lời nói, phát ngôn không đúng sự thật, lăng mạ, xúc phạm uy tín, danh dự các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo UBND tỉnh.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên đã ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan tiếp công dân và gây bức xúc trong dư luận. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 16 và 19/4/2026, cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với 3 bị can về tội “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.