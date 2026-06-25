Bắt tạm giam người phụ nữ ở Nghệ An chuyên kích động gây rối

(VTC News) -

Ngày 25/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam; đồng thời khám xét chỗ ở đối với Lê Thị Thuỷ (SN 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thủy. (Ảnh: Công an xã Tân Châu)

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng. Bước đầu, đối tượng Lê Thị Thuỷ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật