Khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

Tài xế cứu cháu bé khỏi tình huống nguy hiểm trên quốc lộ ở Huế

Ngày 5/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh tài xế xe tải kịp thời cứu một cháu bé đang đứng giữa đường thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Thưo hình ảnh từ camera hành trình, khi đang lái xe, nam tài xế phát hiện một cháu bé đứng giữa phần đường xe chạy. Ngay lập tức, người này cho xe dừng lại, vội vàng chạy qua làn đường ngược chiều bế cháu bé đưa vào vị trí an toàn.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự cảm kích, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho nghĩa cử đẹp của nam tài xế. Các ý kiến cho rằng đây là hành động nhân văn, cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Tài xế được xác định là anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú tại TP Đà Nẵng), làm nghề lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng - Hà Nội. Anh Tố cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 4/4, tại khu vực thị trấn Phú Lộc (cũ) khi anh đang trên hành trình di chuyển vào Đà Nẵng.

Tài xế Lý Văn Tố cứu cháu bé khỏi tình huống nguy hiểm. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, vào lúc 15h35 hôm qua, anh Tố lái xe tải biển số 29A-083.47 chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận xã Phú Lộc, anh phát hiện bé gái đứng bên lề Quốc lộ, sau đó chạy ra đứng giữa làn xe chạy. Nam tài xế liên tục bóp còi để các xe phía sau cảnh giác.

Khi thấy cháu bé chui qua một khe hở ở lan can giữa đường để sang làn xe đối diện, nam tài xế nhanh chóng dừng xe, kịp thời chạy đến bế cháu bé trước nhiều phương tiện đang chạy tới.

Theo anh Tố, thời điểm đó có một ô tô con chạy tới nhưng may mắn đánh lái kịp thời, tránh được tình huống va chạm nguy hiểm. Sau đó, anh đưa bé gái trở lại, bàn giao cho người nhà rồi tiếp tục hành trình.

"Khi phát hiện cháu bé, tôi quan sát xung quanh thấy đảm bảo an toàn mới dừng xe khẩn cấp để chạy qua cứu cháu. Sau khi đưa cháu bé vào cho người nhà, tôi tiếp tục hành trình", anh Tố chia sẻ.

Lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết đã nắm được thông tin vụ việc cháu bé băng qua Quốc lộ 1 và được một tài xế xe tải kịp thời hỗ trợ, đưa vào khu vực an toàn.

Theo lãnh đạo đơn vị, sự việc xảy ra tại km860 trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận xã Phú Lộc (TP Huế). Trạm CSGT Phú Lộc đã liên hệ để biểu dương hành động nhân văn của tài xế Tố, đồng thời giải thích rõ tình huống nhằm giúp anh yên tâm, không lo bị xử phạt khi dừng xe giữa đường.