Nữ NSƯT có con trai đang gây sốt tại show 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

(VTC News) -

Tiết mục “Nhức tiềm tức” đang gây sốt của Hà An Huy.

Hà An Huy đang là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Tiết mục solo Nhức tiềm thức do anh sáng tác và thể hiện đạt hơn 340 nghìn lượt xem chỉ sau 2 ngày, lọt top 18 thịnh hành YouTube.

Đây cũng là tiết mục cá nhân duy nhất của chương trình đạt vị trí này. Sau gần 2 tuần, tiết mục hiện cán mốc hơn 1,7 triệu lượt xem.

Bên cạnh tài năng, tính cách của Hà An Huy cũng được khán giả yêu mến. Nhiều khán giả ví giọng hát của Hà An Huy như của một người đàn ông trung niên nhiều trải nghiệm, trong khi phong cách nói chuyện ngoài đời lại hồn nhiên.

Hà An Huy lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là NSƯT Minh Phương. Điều thú vị là khi Hà An Huy trở thành nhân vật gây sốt, NSƯT Minh Phương cũng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Hà An Huy là con trai NSƯT Minh Phương.

NSƯT Minh Phương sinh năm 1974, là con gái của NSND Thúy Mơ. Chị đang công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, được nhiều khán giả yêu mến nhờ giọng hát chèo ngọt ngào, truyền cảm.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Minh Phương là gương mặt quen thuộc trong các chương trình chính luận nghệ thuật lớn cũng như nhiều sự kiện văn hóa trên cả nước.

Chị cũng sở hữu “kho” giải thưởng đáng nể. Năm 1993, chị giành giải Nhì (không có giải nhất) dòng nhạc dân gian trong Cuộc thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh lần thứ nhất. Năm 1999, tại Liên hoan các giọng hát hay dân ca dân tộc trên sóng phát thanh lần thứ nhất do Đài TNVN phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức, nữ nghệ sĩ tiếp tục giành Huy chương Vàng.

Bên cạnh đó, Minh Phương cũng giành nhiều giải thưởng lớn của UBND tỉnh Hải Dương xét tặng như giải thưởng Côn Sơn năm 2001 và 2006. Tháng 2/2007, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT

NSƯT Minh Phương luôn tạo điều kiện để con trai tiếp xúc với âm nhạc nhưng không ép buộc theo nghề. Từ nhỏ, Hà An Huy thường theo mẹ đi biểu diễn nên sớm được nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Hà An Huy cho biết âm nhạc dân gian, nhất là những điệu chèo cổ đã thấm vào tim anh từ những ngày còn bé. Tuy nhiên, thay vì nối nghiệp chèo của gia đình, anh quyết định theo đuổi dòng nhạc hiện đại. Dù vậy, anh luôn xem âm nhạc của bà và mẹ là nền tảng, là chất liệu để sáng tạo khi xây dựng phong cách, con đường riêng.

Nữ nghệ sĩ luôn sát cánh cùng con trên hành trình làm nghề.

Đằng sau hình ảnh vui vẻ trên sân khấu là quãng thời gian Hà An Huy phải vượt qua những áp lực tâm lý.

Nam ca sĩ từng chia sẻ anh bị trầm cảm từ nhỏ và đến khoảng 16 tuổi mới nhận thức rõ vấn đề của mình. Có thời điểm, những suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện, khiến anh phải tự tìm cách vượt qua trước khi có cuộc trò chuyện thẳng thắn với mẹ ở tuổi 18.

Gia đình, đặc biệt là mẹ, luôn là chỗ dựa lớn nhất giúp Hà An Huy vượt qua giai đoạn khó khăn và kiên trì theo đuổi âm nhạc.

Trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, NSƯT Minh Phương cũng dành những lời ngọt ngào cho con trai: “Mẹ biết con đường con chọn chưa bao giờ dễ nhưng ánh mắt của con chưa một ngày nào thôi mơ về sân khấu. Thắng hay thua không quan trọng. Với mẹ và cả nhà, con đã là niềm tự hào lớn nhất. Mẹ tin con sinh ra là để đứng trên sân khấu và chạm đến trái tim khán giả. Mẹ và cả gia đình yêu con, tin con”.