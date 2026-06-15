(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc ô tô con chuyển làn vào 'điểm mù', bị xe ben ủn đi hàng chục mét

Ngày 15/6, lãnh đạo UBND xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh thông tin về vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên tuyến Quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn xã.

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 14/6, ô tô con mang nhãn hiệu Kia Morning biển kiểm soát 88D-002.92 đang chạy trên đường thì bất ngờ chuyển làn.

Do tình huống chuyển làn đột ngột và rơi đúng vào vị trí "điểm mù" phía trước đầu xe ben mang biển số 99A-941.07 đang chạy cùng chiều nên tài xế không kịp xử lý. Vụ va chạm khiến chiếc Kia Morning bị xe ben đẩy đi hàng chục mét mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc Kia Morning bị hư hỏng nặng khi phần đuôi và hông xe biến dạng, kính chắn gió phía sau vỡ hoàn toàn. Một ô tô màu trắng đỗ ven đường cũng bị xe ben va quệt làm hư hỏng phần cản sau và cụm đèn hậu.

Chuyển làn đột ngột, xe con bị xe ben ủn đi hàng chục mét. (Ảnh cắt từ clip)

Đuôi xe Kia Moning bị hư hỏng sau vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Phát hiện sự việc, người dân cùng các tài xế qua khu vực nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa tài xế Kia Morning ra khỏi xe. Rất may, người này vẫn tỉnh táo và không bị thương tích nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực nút giao Quốc lộ 37 bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.