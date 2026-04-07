Cô gái thoát chết thần kỳ sau khi bị container kéo lê hàng trăm mét

Bị xe container kéo lê hàng trăm mét trên quốc lộ, cô gái đi xe máy thoát chết thần kỳ

Ngày 7/4, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông hy hữu trên Quốc lộ 10 (đoạn qua phường Hồng An, TP Hải Phòng), khi một cô gái bị xe container vượt phải tông trúng, kéo lê hàng trăm mét nhưng may mắn thoát nạn kỳ diệu.

Theo camera hành trình, lúc 16h27 ngày 6/4, xe container chạy phía sau ô tô đầu kéo bất ngờ rẽ phải vào làn xe máy để vượt lên. Đúng lúc này, một cô gái đi xe máy phía trước bị tông trúng, mắc kẹt cả người lẫn phương tiện vào đầu xe container.

Đáng nói, tài xế container không dừng lại mà tiếp tục đánh lái vượt qua xe khác, đưa phương tiện ra làn ô tô và kéo lê nạn nhân chạy đi một đoạn đường dài hàng trăm mét.

Hình ảnh trước khi cô gái bị xe container tông trúng. (Ảnh cắt từ clip)

Chỉ khi một phụ nữ đang quét vỉa hè phát hiện, cầm chổi cán dài ra hiệu, chiếc container mới chịu dừng lại. Ngay sau đó, cô gái nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc xe máy đang mắc kẹt ở đầu xe container, lao vào vỉa hè an toàn.

Tình huống nguy hiểm khiến nhiều người thót tim, đồng thời thở phào khi nạn nhân thoát nạn trong gang tấc. Trên mạng xã hội, đa số các ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi vi phạm luật giao thông của tài xế container, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm.

Nhiều bình luận cho rằng: “Cô gái vẫn ổn là may mắn lắm rồi, đúng là phải ăn mừng. Tài xế chạy kiểu gì mà không biết phía trước có vật cản?”; “Hành vi vượt phải trong làn xe máy là vô cùng nguy hiểm, cần xử lý thật nặng”; hay “Tài xế vừa lái vừa dùng điện thoại hay sao mà không thấy xe phía trước, kéo lê cả đoạn dài như vậy mà còn không biết nữa thì chịu”.

Cô gái thoát nạn kỳ diệu sau khi bị xe container đẩy đi hàng trăm mét trên Quốc lộ 10. (Ảnh cắt từ clip)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Chỉ huy Đội CSGT phụ trách địa bàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn không gây hậu quả nghiêm trọng và do các bên tự giải quyết với nhau nên đơn vị chưa xác minh, xử lý việc này.