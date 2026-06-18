Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 18/6/2026 - Trực tiếp XSTN 18/6

XSTN 18/6. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 18/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 18/6/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 18/6/2026

Xem lại KQXSTN các kỳ trước

- XSTN 11/6/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 11/6/2026 như sau:

XSTN 11/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 11/6/2026.

- XSTN 4/6/2026

Kết quả xổ số ngày 4/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng có giải đặc biệt là 936713 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 4/6, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 4/6/2026.

- XSTN 28/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh công bố kết quả xổ số ngày 28/5/2026 với giải đặc biệt là 490332 và các hạng giải khác như sau:

XSTN 28/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 28/5/2026.

- XSTN 21/5/2026

Kết quả xổ số Tây Ninh (XSTN) ngày 21/5/2026 có giải đặc biệt là 048987 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTN 21/5, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 21/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách nát, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày tính từ ngày mở thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Lịch quay thưởng của đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

- Thứ Ba: Lịch quay thưởng của đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Thứ Tư: Lịch quay thưởng của đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Lịch quay thưởng của đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Lịch quay thưởng của đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng của đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: Lịch quay thưởng của đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 18/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.