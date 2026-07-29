Trốn cai nghiện, người đàn ông ở Lào Cai đội tóc giả lái ô tô bỏ chạy 10km

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (40 tuổi, trú xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, Tam là người đang trốn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, đoạn qua thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, tổ công tác của Công an xã Cát Thịnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Thượng Bằng La phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 21A-062.84 do Trần Văn Tam cầm lái.

Thời điểm này, Tam đội tóc giả và đeo kính đen nhằm che giấu nhận dạng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phát hiện và ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Không chấp hành yêu cầu, người đàn ông bất ngờ tăng tốc điều khiển ô tô bỏ chạy theo hướng xã Thượng Bằng La.

Trần Văn Tam thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Ngay sau đó, các đơn vị phối hợp triển khai truy bắt, đồng thời bố trí nhiều chốt chặn trên các tuyến đường tên này có khả năng di chuyển nhằm ngăn chặn việc bỏ trốn.

Sau quãng đường truy đuổi gần 10 km, lực lượng chức năng chặn được chiếc ô tô trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Trần Phú, xã Thượng Bằng La.

Dù phương tiện đã bị dừng lại, Tam tiếp tục cố thủ bên trong xe và không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau quá trình vận động, kết hợp áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế, đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm an toàn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ và đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tam khai nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, người này tự nguyện giao nộp một ví da, bên trong có nhiều gói và viên nén nghi là ma túy.

Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là 0,42 g ma túy.