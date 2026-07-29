Vĩnh Long thông tin quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long thông tin, công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Vĩnh Long, cử nhân Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận hoa chúc mừng của đồng chí Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trải qua quá trình công tác từ chuyên viên tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Tây Ninh, sau đó lần lượt giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Bí thư Thành ủy Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Từ tháng 3/2025 đến tháng 6/2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cũ.

Sau khi sáp nhập hai tỉnh Tây Ninh, Long An, từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh mới. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 14, ông Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng.

Tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 6.296,2km², với 124 đơn vị hành chính cấp xã, dân số gần 3,4 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số 373.640 người, chiếm 11,03%.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Long.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định số 325-QĐ/TW, ngày 18/6/2025 của Bộ Chính trị, trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh.

Sau sắp xếp, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long hiện có 128 đảng bộ trực thuộc gồm 124 đảng bộ xã, phường, 4 đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở Đảng; 857 tổ chức cơ sở Đảng; 18 đảng bộ bộ phận, 5.903 chi bộ trực thuộc; tổng số 154.875 đảng viên.