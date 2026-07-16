Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/7/2026 - XSMB 16/7

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 16/7/2026

XS miền Bắc 16/7. KQXSMB ngày 16/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. Kết quả xổ số hôm nay 16/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 16/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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KQXSMB ngày 15/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 14/7/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 13/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 13/7/2026

KQXSMB ngày 13/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: Công ty XSKT Hà Nội sẽ được thực hiện quay số.

- Thứ Ba: Đến lượt XSKT Quảng Ninh sẽ được tổ chức quay số.

- Thứ Tư: Kỳ quay sẽ được thực hiện bởi XSKT Bắc Ninh.

- Thứ Năm: XSKT Hà Nội sẽ được tiếp tục quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSKT Hải Phòng sẽ được tiến hành quay thưởng.

- Thứ Bảy: Kết quả sẽ được mở thưởng bởi XSKT Nam Định.

- Chủ Nhật: XSKT Thái Bình sẽ được tổ chức kỳ quay cuối tuần.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Ngay sau khi xác định vé xổ số miền Bắc trúng thưởng, người chơi cần giữ gìn tờ vé cẩn thận cho đến khi hoàn tất việc nhận giải. Vé phải còn nguyên hình dạng, không bị rách, nhòe mực, tẩy xóa, chắp vá hoặc hư hỏng gây ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra.

Một tờ vé hợp lệ và còn nguyên vẹn sẽ giúp việc đối chiếu, xác minh thông tin và chi trả giải thưởng diễn ra thuận lợi. Nếu vé bị hư hại hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định, công ty xổ số có quyền từ chối giải quyết việc lĩnh thưởng.

Thời gian nhận thưởng

Vé trúng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết chi trả theo quy định.

Để bảo đảm quyền lợi, người trúng nên kiểm tra thời hạn lĩnh thưởng và hoàn tất thủ tục nhận giải sớm. Việc chủ động đổi thưởng đúng thời gian sẽ giúp tránh những rủi ro không đáng có và đảm bảo nhận đủ giá trị giải thưởng.

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