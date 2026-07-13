Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/7/2026 - XSMB 13/7

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 13/7/2026

XS miền Bắc 13/7. KQXSMB ngày 13/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. Kết quả xổ số hôm nay 13/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 13/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/7/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/7/2026.

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KQXSMB ngày 11/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSND).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/7/2026.

- XSMB 10/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 10/7/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/7/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: Công ty XSKT Hà Nội thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đến lượt XSKT Quảng Ninh tổ chức quay thưởng.

- Thứ Tư: Kỳ quay được thực hiện bởi XSKT Bắc Ninh.

- Thứ Năm: XSKT Hà Nội tiếp tục mở thưởng theo lịch cố định.

- Thứ Sáu: XSKT Hải Phòng tiến hành quay số.

- Thứ Bảy: Kết quả được mở thưởng bởi XSKT Nam Định.

- Chủ Nhật: XSKT Thái Bình là đơn vị tổ chức kỳ quay cuối tuần.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

Vé số XSMB trúng thưởng chỉ được nhận giải trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, tờ vé sẽ không còn đủ điều kiện để lĩnh thưởng theo quy định.

Sau khi kiểm tra và xác nhận hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ hoàn tất việc chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc.

Toàn bộ quy trình đối chiếu vé và thanh toán giải thưởng được thực hiện minh bạch, đúng quy định nhằm bảo đảm quyền lợi của người trúng giải.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được công nhận trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), tờ vé cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của công ty xổ số kiến thiết.

- Vé hợp lệ: Phải do Công ty XSKT phát hành, có đầy đủ thông tin và còn nguyên hiện trạng, không rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa.

- Đúng kết quả quay thưởng: Dãy số in trên vé phải trùng với hạng giải đã được công bố trong kỳ mở thưởng tương ứng.

- Còn thời hạn nhận giải: Người trúng phải hoàn tất thủ tục trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, nếu quá thời hạn vé sẽ hết hiệu lực.

- Không có tranh chấp: Vé trúng không được thuộc diện tranh chấp hoặc khiếu nại. Trường hợp phát sinh vấn đề pháp lý, việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi có kết luận theo quy định.

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