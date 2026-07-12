  • logo
Xuất bản ngày 12/07/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 12/07/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/7/2026 - XSKT 12/7

(VTC News) - XSKT 12/7, trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/7/2026, xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12/7/2026, xổ số Kon Tum 12/7.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 12/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/7/2026 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12/7/2026

Xem lại KQXSKT các kỳ trước

- XSKT 5/7/2026

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 818561 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKT 5/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/7/2026.

XSKT 5/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/7/2026.

- XSKT 28/6/2026

Kết quả xổ số ngày 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng có giải đặc biệt là 738732 và các hạng giải khác như sau:

XSKT 28/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026.

XSKT 28/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026.

- XSKT 21/6/2026

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 777871 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKT 21/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 21/6/2026.

XSKT 21/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 21/6/2026.

- XSKT 14/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng ngày 14/6/2026 như sau:

XSKT 14/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 14/6/2026.

XSKT 14/6, kết quả xổ số Kon Tum ngày 14/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do Công ty XSKT Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Huế, Kon Tum, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2026 mới nhất
Dự báo thời tiết 10/7: Miền Bắc vẫn mưa như trút, nguy cơ ngập lụt, lũ quét
Dự báo thời tiết 10/7: Miền Bắc vẫn mưa như trút, nguy cơ ngập lụt, lũ quét
XSMN 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 9 tháng 7
XSMN 9/7/2026 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 9 tháng 7
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm