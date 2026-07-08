Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 8/7/2026 - XSDN 8/7

Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 8/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN ngày 8/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 8/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 8/7/2026 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 8/7/2026

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- XSDN 1/7/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 1/7/2026 có giải đặc biệt là 986546 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 1/7, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 1/7/2026.

- XSDN 24/6/2026

Kết quả xổ số ngày 24/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng có giải đặc biệt là 162714 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 24/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24/6/2026.

- XSDN 17/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công bố kết quả xổ số ngày 17/6/2026 với giải đặc biệt là 884900 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 17/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 17/6/2026.

- XSDN 10/6/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10/6/2026 có giải đặc biệt là 910292 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 10/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm ngàn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm 3 đài là Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang tổ chức quay số mở thưởng.

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