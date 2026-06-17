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Xuất bản ngày 17/06/2026 03:58 PM
Xuất bản ngày 17/06/2026 03:58 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/6/2026 - XSDN 17/6

(VTC News) - XSDN 17/6, trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/6/2026, xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 17/6/2026, xổ số Đồng Nai 17/6.

XSDN 17/6. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 17/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 17/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/6/2026 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 17/6/2026

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- XSDN 10/6/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai (XSDN) ngày 10/6/2026 có giải đặc biệt là 910292 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 10/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10/6/2026.

XSDN 10/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10/6/2026.

- XSDN 3/6/2026

Kết quả xổ số ngày 3/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng có giải đặc biệt là 644186 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 3/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 3/6/2026.

XSDN 3/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 3/6/2026.

- XSDN 27/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công bố kết quả xổ số ngày 27/5/2026 với giải đặc biệt là 738909 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 27/5, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 27/5/2026.

XSDN 27/5, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 27/5/2026.

- XSDN 20/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 20/5/2026 như sau:

XSDN 20/5, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 20/5/2026.

XSDN 20/5, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 20/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Long An và Bình Phước sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 17/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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